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Скажи, какой у тебя дом…

...и я расскажу о тебе все

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

Скажи, какой у тебя дом…

 Любое дело, даже мытье полов, требует знаний, умелых рук и терпения. А к выбору и строительству дачного дома это относится в полной мере. Строя дом для себя и своей семьи, мы не просто сооружаем укрытие от непогоды. Дом на земле – это наш собственный мир, в котором отражаются только наши моральные ценности и культурный уровень. Это наши традиции и корни. Дом может рассказать о своем хозяине все…

 И вовсе не правы те, кто считает деревянные дома недолговечными. Многовековая история деревянного зодчества на Руси – самое верное тому свидетельство.

 ГЛАВНОЕ, мы живем в России, среди неповторимой и уникальной природы. Как никакой другой дом, деревянный сруб естест­венно вписывается в окружающий ландшафт, создавая гармоничную и экологичную архи­тектурно-пространственную среду.

 Во-вторых, дерево обладает очень низкой теплопроводностью. Это позволяет строить деревянные стены намного тоньше каменных, будь то кирпич или теплоблок. Раньше рубили срубы с запасом – 30–35 см толщиной. Сегодня, применяя современные системы зимнего обогрева, достаточно 22 см.

 В-третьих, в рубленом доме создается естественным образом идеальная система вентиляции. А значит, и комфортный уровень влажности воздуха. Дом всегда «дышит», даже при установке современных стеклопакетов на окна.

 В-четвертых, дерево обладает хорошей звукоизоляцией.

 В-пятых, конструкция сруба очень пластична, такой дом возможно поставить на любом фундаменте, а значит – на любых грунтах. Наши предки, бывало, обходились большими валунами по углам, и такие избы столетия стояли.

 В-шестых, дизайн и архитектура традиционного рубленого дома настолько совершенны, что позволяют обойтись без внутренней и внешней отделки. А это упрощает, ускоряет и удешевляет строительство. В старину сообща избу успевали собрать за один день. И при необходимости такой дом легко разобрать и перевезти на другое место.

 Деревянные дома страдают от гниения и пожаров. Только в этом могут быть их минусы. Но современные деревозащитные составы и установка срубов на гидроизолируемые фундаменты даруют деревянному дому надежность и долгую жизнь. Опасность же пожара исходит не от самого дома, а от поступков его обитателей. По статистике, в каменных городских домах пожары случаются даже чаще, чем в деревянных. А как известно, в огне горит все, даже бетон. Поэтому наличие средств пожаробезопасности в доме должно интересовать в большей степени самого хозяина, нежели пожарную инспекцию.

«…Дома наши украшены»

 НИ ОДНО деревянное строение на Руси не оставалось без украшения. Польза и красота всегда соединялись в гармоничную конструкцию. Резные детали изб являлись одновременно оберегами и украшениями. И ярко и полно могли рассказать о хозяине дома.

 У современного дачника вряд ли имеются необходимые знания и найдется время для собственноручного строительства деревянного дома. Да это и не нужно (хотя хочется попробовать!). А вот изготовить какой-нибудь элемент декора своей будущей или нынешней «избы» – вполне реальное дело.

 Для этого вам потребуется электрический лобзик (для выпиливания криволинейных узоров), электродрель (для создания небольших круглых отверстий), обрезная доска или вагонка, копировальная бумага, шаблон-рисунок, карандаш и терпение. Нарисуйте на бумаге раппорт несложного узора для наличника или «полотенца» (украшение свеса крыши) и переведите на доску рисунок.

 Позовите поучаствовать детей, и творческого вам вдохновения!

 

 

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