Большой и красивый

Рано весной сразу после схода снега из земли на коротких черешках появляются цветы-початки розовато-кремового цвета. То ли гриб сморчок показался, то ли какой-то шутник кукурузный початок воткнул в цветник. И очень трудно поверить, что это соцветия белокопытника, заросли которого летом образуют необычные непроходимые дебри. А как же иначе, если листья в диаметре 50–70 см, а в высоту – до полутора метров. Еще он любит тень и сырость…

В АНГЛИИ живет красивое «лопухастое» растение – гуннера, но в нашей средней полосе оно не зимует. Такому большому и красивому растению не нравятся наши зимы с оттепелями и морозами. Не покупайте зря.

Но есть у нас чудесная альтернатива гуннере: белокопытники. Все растения в этом роду высокорослые и декоративные, но особенно хорош белокопытник широкий (Petasites amplus) – житель сахалинского разнотравья. Для наших садов более крупнолистного травянистого многолетника не найти. И, что самое замечательное, он прекрасно растет на глинистых, влажных и затененных участках. Именно там он развернется во всю свою мощь.

В озеленении у нас белокопытник пока используется очень мало, а зря. Он совершенно неприхотлив, не зря же с мать-и-мачехой они близкие родст­венники. На сухом месте и на солнце тоже будет хорошо себя чувствовать, но вырастет низенький, крепенький и мелкий. Хотя композиции с его участием всегда интересны. Если у вас на участке имеется сырое тенистое место – белокопытник ваш. Отлично смотрится в компании с папоротниками, камышами, астильбами и арункусом. Просто и оригинально задекорировать забор или теневую сторону дома с его помощью. На берегу естественного водоема белокопытник образует мощный эф­фектный куст.

Он легко размножается отрезками корневищ. Продают его обычно в небольших емкостях, где видны два-три небольших листочка. Но не переживайте. Пересаженные в открытый грунт растения уже в этом же сезоне укоренятся и выгонят крупные красивые листья.

Если вы хотите приобрести растение уже с большими листь­ями, то и размер контейнера будет 20 литров и более. И цена немаленькая. При пересадке листья обязательно потеряют тургор (поникнут). Не жалея обрежьте их, не ослабляйте растение излишним испарением влаги. Через пару недель отрастут новые сочные листья, еще краше старых.

Стой, не ползи

ЭХ, НЕТ в жизни совершенства… И один недостаток у белокопытника все же имеется – растет слишком быстро. Ползучее корневище активно устремляется завоевывать «новые территории». В хороших условиях он достаточно агрессивен. По­этому его распространение в композициях надо ограничивать. Высаживать в большие емкости или преграждать путь вкопанными бордюрами из разных подручных материалов. А в начале отрастания листьев можно просто обрубать лопатой лишние, неглубоко расположенные корневища. На один сезон эффекта от такой процедуры вполне хватает. Мощные кусты настолько хороши, что это компенсирует все заботы по уходу.

«Лишние» же корневища и листья никогда не будут лишними! Белокопытник ценен как лекарственное растение. Он целиком используется как ранозаживляющее (этакий огромный пластырь), противоастматическое, мочегонное средство. Отвары корней – отличное противоглистное снадобье. Отвар листь­ев прекрасно помогает от кашля (как и мать-и-мачеха).

Сырье лучше всего заготавливать в начале интенсивного отрастания листьев, но и в течение лета листья пойдут в дело. Сушат растения в тени на сквозняке, лучше всего на чердаке. Большие листья целиком развешивают на веревке. Очень удобно прикреплять деревянными прищепками. Хранится высушенное сырье три года.