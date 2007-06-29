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Вырастим веник в своем коллектив

Можжевельник на участке

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Елена ГАНДУРИНА, канд. биол. наук  ]

Вырастим веник в своем коллектив

 Русскую баню невозможно представить без веника. И бывают они самые разнообразные. Березовые, дубовые, липовые, травяные, хвойные и всякие другие. А где их взять? Для нужд своей дачной баньки совсем не обязательно портить дикорастущие насаждения. Вполне реально вырастить сырье для веников на собственном участке. Например, особо ценное – можжевельник, который сегодня находится под охраной государства, и его сбор в дикой природе запрещен.

 ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ свойства можжевельника были извест­ны еще древним египтянам, римлянам и грекам. Европейцы окуривали можжевельником склады с пушниной, сундуки с одеждой. Стерилизовали одежду, посуду и помещения, коптили в дыму мясо. Очень оригинально использовали можжевельник североамерикан­ские индейцы. Своих заболевших туберкулезом сотоварищей наблюдательные аборигены поселяли в зарослях можжевельника (вероятнее всего, виргинского) и не позволяли им выходить оттуда до полного выздоровления, периодически доставляя еду и воду. В таком санатории-диспансере создавалась стерильная воздушная среда, напитанная целительными фитонцидами.

 А в русской бане можжевеловый веник особенно хорошо помогает при радикулите, остеохондрозе, люмбаго и легочных заболеваниях.

 Приобретите в садовом центре саженец можжевельника обыкновенного (Juniperus communis) – вечнозеленого хвойного кустарника. Он нетребователен к почве, хотя предпочитает легкие. Лучше растет на солнце, но может обгореть весной. Морозостоек, на зиму ветви желательно связывать, чтобы куст не развалился под тяжестью снега.

 Можжевельники достаточно быст­ро растут, поэтому вы можете ежегодно обрезать лишние веточки, тем самым придавая кусту компактную форму. Этого материала вам будет вполне достаточно для оздоровительного можжевелового парения.

Парьтесь аккуратно 

 МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ веник запарьте в кипятке на 30–40 минут. Обязательно предварительно «разомнитесь» легким березовым веничком. Можжевеловый, как и любой хвойный веник, применяйте осторожно и аккуратно.

 Противникам экстремального парения – добавьте можжевеловые веточки в другие веники. И польза будет, и сырья пойдет немного.

 Вода с можжевелового веника – отличное дезинфицирующее средство.

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