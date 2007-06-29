Вырастим веник в своем коллектив
Можжевельник на участке
№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Елена ГАНДУРИНА, канд. биол. наук ]
Русскую баню невозможно представить без веника. И бывают они самые разнообразные. Березовые, дубовые, липовые, травяные, хвойные и всякие другие. А где их взять? Для нужд своей дачной баньки совсем не обязательно портить дикорастущие насаждения. Вполне реально вырастить сырье для веников на собственном участке. Например, особо ценное – можжевельник, который сегодня находится под охраной государства, и его сбор в дикой природе запрещен.
ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ свойства можжевельника были известны еще древним египтянам, римлянам и грекам. Европейцы окуривали можжевельником склады с пушниной, сундуки с одеждой. Стерилизовали одежду, посуду и помещения, коптили в дыму мясо. Очень оригинально использовали можжевельник североамериканские индейцы. Своих заболевших туберкулезом сотоварищей наблюдательные аборигены поселяли в зарослях можжевельника (вероятнее всего, виргинского) и не позволяли им выходить оттуда до полного выздоровления, периодически доставляя еду и воду. В таком санатории-диспансере создавалась стерильная воздушная среда, напитанная целительными фитонцидами.
А в русской бане можжевеловый веник особенно хорошо помогает при радикулите, остеохондрозе, люмбаго и легочных заболеваниях.
Приобретите в садовом центре саженец можжевельника обыкновенного (Juniperus communis) – вечнозеленого хвойного кустарника. Он нетребователен к почве, хотя предпочитает легкие. Лучше растет на солнце, но может обгореть весной. Морозостоек, на зиму ветви желательно связывать, чтобы куст не развалился под тяжестью снега.
Можжевельники достаточно быстро растут, поэтому вы можете ежегодно обрезать лишние веточки, тем самым придавая кусту компактную форму. Этого материала вам будет вполне достаточно для оздоровительного можжевелового парения.
Парьтесь аккуратно
МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ веник запарьте в кипятке на 30–40 минут. Обязательно предварительно «разомнитесь» легким березовым веничком. Можжевеловый, как и любой хвойный веник, применяйте осторожно и аккуратно.
Противникам экстремального парения – добавьте можжевеловые веточки в другие веники. И польза будет, и сырья пойдет немного.
Вода с можжевелового веника – отличное дезинфицирующее средство.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес