Вырастим веник в своем коллектив

Русскую баню невозможно представить без веника. И бывают они самые разнообразные. Березовые, дубовые, липовые, травяные, хвойные и всякие другие. А где их взять? Для нужд своей дачной баньки совсем не обязательно портить дикорастущие насаждения. Вполне реально вырастить сырье для веников на собственном участке. Например, особо ценное – можжевельник, который сегодня находится под охраной государства, и его сбор в дикой природе запрещен.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ свойства можжевельника были извест­ны еще древним египтянам, римлянам и грекам. Европейцы окуривали можжевельником склады с пушниной, сундуки с одеждой. Стерилизовали одежду, посуду и помещения, коптили в дыму мясо. Очень оригинально использовали можжевельник североамерикан­ские индейцы. Своих заболевших туберкулезом сотоварищей наблюдательные аборигены поселяли в зарослях можжевельника (вероятнее всего, виргинского) и не позволяли им выходить оттуда до полного выздоровления, периодически доставляя еду и воду. В таком санатории-диспансере создавалась стерильная воздушная среда, напитанная целительными фитонцидами.

А в русской бане можжевеловый веник особенно хорошо помогает при радикулите, остеохондрозе, люмбаго и легочных заболеваниях.

Приобретите в садовом центре саженец можжевельника обыкновенного (Juniperus communis) – вечнозеленого хвойного кустарника. Он нетребователен к почве, хотя предпочитает легкие. Лучше растет на солнце, но может обгореть весной. Морозостоек, на зиму ветви желательно связывать, чтобы куст не развалился под тяжестью снега.

Можжевельники достаточно быст­ро растут, поэтому вы можете ежегодно обрезать лишние веточки, тем самым придавая кусту компактную форму. Этого материала вам будет вполне достаточно для оздоровительного можжевелового парения.

Парьтесь аккуратно

МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ веник запарьте в кипятке на 30–40 минут. Обязательно предварительно «разомнитесь» легким березовым веничком. Можжевеловый, как и любой хвойный веник, применяйте осторожно и аккуратно.

Противникам экстремального парения – добавьте можжевеловые веточки в другие веники. И польза будет, и сырья пойдет немного.

Вода с можжевелового веника – отличное дезинфицирующее средство.