Любимые мои мочалки!

Хорошо попарились, а теперь – мыться. С мылом и мочалкой. А знаете ли вы, дорогие читатели, что от правильного выбора мочалки зависит ваше здоровье? Недаром история этого фигуранта банной церемонии начинается в далеком прошлом. Чем же мылись наши предки на Руси?



И чем нужно мыться в настоящей бане сегодня? Однознач­но – никакой синтетики, только натуральные материалы. И их запросто можно вырастить самостоятельно.

ЗАЧЕМ вообще нужна мочалка? А затем, что с помощью этого до гениальности простого изобретения с распаренного тела удаляется вся грязь и ороговевшие частички кожи. Одновременно происходит дополнительное позитивное раздражение кожи. И если после мытья в бане у вас возникли проблемы с кожей – виновата мочалка! Да-да, а вовсе не мыло и не сам процесс парения.

Синтетические материалы абсолютно непригодны для отскребания грязи с распаренного тела. Мягкие губки дают много пены, но оставляют почти весь слой отмерших и распаренных частиц на теле. Они хороши лишь для быстрого утреннего душа в городской квартире. А вязаные мочалки из синтетической бечевки – слишком грубые и от высокой температуры ухудшают свои свойства. В результате – сильнейшее раздражение кожи. Про них забудьте. Все ненатуральные материалы из бань – прочь!

На Руси всегда мылись лыковыми мочалками из липы (лыко – камбиальный слой). Но ни в коем случае не вздумайте пилить липу для этих целей. Драть лыко в лесу запрещено. Купите, если найдете где.

Лыковое волокно жесткое и даже может оставить в теле мелкие занозы (!). А как же мыться? А легко! При усерд­ном запаривании кипятком лыко приобретает шелковистость и мягкость, абсолютно не травмирует кожу, великолепно массирует и удаляет грязь с тела. Лыковая мочалка считается самой удобной и полезной.

Для дачной банной экзотики отлично подойдут одноразовые соломенные и травяные мочалки. Из соломы сплетите «косы» или свяжите пучки. Запарьте и мойтесь. Ощущения незабываемые.

Наши разумные предки использовали в бане мочалки-«прихватки», сшитые из грубой льняной ткани. Вы вряд ли отыщете сегодня в магазине домотканую холстину, но жесткий лен найти можно.

Ассортимент мочалок из натуральных волокон в современных магазинах невелик. Это сизаль и кокосовое волокно и губка-люффа. А вот ее современному дачнику – фанату бани вполне по силам вырастить самостоятельно. Большим размером такая мочалка похвастаться, конечно, не сможет, но качест­во будет отменное. Мойтесь на здоровье!

Мария ДУТОВА

Расти, расти, моя мочалка

ТЫКВУ мочальную, или люффу, в открытом грунте возделывают в Средней Азии, в Крыму, на Кавказе. Плоды у этого растения семейст­ва тыквенных длиной до 70 см, похожие на кабачки.

В незрелом виде они очень вкусные. Их жарят, консервируют.

В Китае эту тыкву «уважают» очень. В здешнем климате она вырастает до метра. Кстати, сегодня китайцы являются основными производителями и поставщиками мочалок из люффы.

Мы с вами у себя в средней полосе вполне можем «побаловаться» со своими мочалками. У нас люффе холодно, поэтому расти она будет только в теплице. Посадите ее вместе с огурцами. Агротехника такая же. На рассаду сеют семена за 25–30 дней до высадки. Вам достаточно нескольких растений. Подвяжите плети строго вверх. Оставьте на каждой лиане по 3–4 плода, остальные удаляйте.

До биологической зрелости плод растет 40–45 дней. Затем срезаете у люффы с двух сторон «крышечку»-шкурку и замачиваете тыкву в воде на 7–10 дней. Проверяете. Когда кора начнет отслаиваться, выньте и отделите мочалку от корочки. Посушите. Перед применением в бане ее надо обязательно запаривать. Собственно выращенные мочалки невелики. Длиннее 30 см мне вырастить не удалось.

Еще не поздно сейчас посеять несколько семян. При условии жаркого лета урожай некрупных мочалок однозначно соберете. Недозрелые плоды, помещенные в теплое место, обязательно «доходят».

Банный рецепт

НА ДАЧЕ в субботу к вечеру затапливаю баньку. Срезаю пучок мяты перечной и экстрагирую (залить малым количеством горячей воды и настоять под крышкой) незадолго до парения. Затем приготавливаю березовый веник (я его люблю больше всего), завариваю чай также с мятой, запариваю собственную мочалку. Настоем мяты плескаю на печь-каменку. И… парюсь на свое здоровье…

Юрий АНДРЕЕВ, профессор