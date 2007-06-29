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Зачем в бане телефон?

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

Зачем в бане телефон?

 Построить на даче настоящую баньку – предмет мечтаний каждого уставшего горожанина. Время, нервы, силы и деньги потрачены. И наконец, баня придумана, спланирована, построена и готова к приему страждущих. А о пожарной безопасности вы подумали?

 ПОДУМАТЬ об этом необходимо в первую очередь, даже прежде, чем начать мечтать о бане. Открытый огонь, высокая температура воздуха, раскаленные камни – благоприятнейшие условия для пожара. Зачем же портить себе и соседям заслуженный отдых.

 Во-первых, обязательно используйте специальные теплоизолирующие стройматериалы в зоне нагрева от печки и трубы дымохода. А также обработайте конструкции огнезащитным составом: это позволит в случае беды эвакуироваться в безопасное место.

 Во-вторых, установите пожарные извещатели. Они вовремя оповестят об опасном повышении температуры. Стоят недорого, а эффект дорогого стоит.

 В-третьих, не экономьте на огнетушителе. Для бани лучший вариант – новинка: современный водный огнетушитель ОВ-8, который тушит дерево и главное – электрооборудование под напряжением до 1000 (!) вольт. Только тушить надо с расстояния не менее 1 метра. А также тушит пластик, солярку, керосин (хотя в бане нам это ни к чему). И еще хорошо бы заранее потренироваться пользоваться огнетушителем. Очень пригодится.

 В-четвертых, наши предки строили баню подальше от дома, да на берегу речки или озера. А сегодня баня зачастую находится в доме или рядом. Вот и получается, что хотя бы маленький бассейн в современном банном комплексе является совсем не предметом роскоши, а суровой необходимостью.

 В-пятых, обязательно приобретите для бани аптечку, противоожоговый комплект, а также не помешает в хозяйстве и противопожарное полотно.

 В-шестых, очень кстати в современной, со всеми удобствами бане придется квартирный пожарный кран с 15-метровым миниатюрным рукавом и наконечником-распылителем. Если быстро отключить электриче­ство, то таким инструментом самостоятельно реально потушить огонь в первые 2–3 минуты пожара.

 И еще, не забудьте захватить в баню мобильный телефон – мало ли что…

 Легкого парку вам, дорогие дачники!

 

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