Идите в баню

«Зачем тебе на даче баня? Есть же ванна», – спросил меня один приятель-немец. Эх, что с него взять, с чужеземца. Не понять ему, что в России баня – это исторически сложившийся необходимый процесс отдыха и релаксации измученного экологией организма, а не результат.



Пустеют города в выходные. Мы все едем назад к природе, на дачу, на свежий воздух, в тишину и покой. И в баню…

Баня есть, а слова нет

СЛОВО «баня» в переводе с греческого (Balneum) означает «сооружение для омовения и очищения тела». Древние русичи таких слов не знали, но мытье и парение, однако, очень уважали, называя свои «помывочные» сооружения по-нашенски – мовня, влазня, мыльня и пр.

Пращуры наши во всех странах погреться, попотеть и помыться всегда любили. Японцы погружаются в офуро – горячую ванну, а иногда в горячие опилки. Индейцы – в темескаль. Туземцы Африки особо не утомляются (зачем париться, когда и так жарища). Они намазываются тестом и отдирают его вместе с грязью.

Для любителей экзотики в ассортименте народов мира имеется сенная и лиственная баня – лежишь, сколько сможешь, в мешке с листьями и потеешь. Тяжелобольным прописывали навозные бани, говорят, очень полезно. Ну и наиболее понятные нашим современникам – песочные.

НАСЧЕТ аргументов за баню вообще и за русскую баню на даче в частности – это мы с удовольст­вием. Итак, чем отличается сауна от русской бани.

Во-первых, в бане оптимальная температура – 45–70 градусов при влажности до 100%. В сауне – более 100 градусов и влажность до 10%.

Во-вторых, в сауне меньше кислорода, так как печь постоянно топится и кислород сгорает. Это оказывает большую нагрузку на сердце. Париться можно непродолжительное время. Влажная русская баня по физиологическим показателям более подходит для человеческого организма, находиться в ней длительное время полезнее, чем в сухой сауне.

В-третьих, в русской бане поливают раскаленные камни водой, квасом, отварами трав («поддают»), в сауне это не допускается.

В-четвертых, в бане пользуются вениками – первейший банный аксессуар. В сауне обходятся без них.

В-пятых, в бане принято мыться в «помывочном» теплом помещении или непосред­ственно в самой парной после парения. В сауне моются под душем.

И в-шестых, современные сауны – более комфортабельные сооружения, чем традиционные маленькие русские баньки (общественные кафельные городские бани мы не рассматриваем). В сауне есть водопровод, бассейн, душ, канализация, большая комната для отдыха, помещение для массажа. Обязательно имеется большая веранда, откуда открывается красивый вид. Сауну стараются поставить в живописном месте, лучше на берегу водоема.

Из всего этого напрашивается вывод – финская сауна и русская баня приходятся друг другу близкими родственниками. Однако разница в комфорте и современных удобствах.

А следом идет наш аргумент – постройте на даче русскую баню с удобствами финской сауны. В начале парения можно и не «поддавать» – будет сухая сауна. А потом для желающих – пар и веники.

Кстати, сегодня многие дачники именно такие сооружения возводят на своих участках. И милые сердцу традиции, и экзотика, и польза здоровью, и комфортный отдых. Идите в баню, парьтесь на здоровье!

Хорош квасок…

ДЛЯ традиционно ориентированных на русскую баню любителей предлагаем старинный рецепт настоящего деревенского кваса. На ведро воды (а чего мелочиться-то) потребуется 2 кг высушенного черного хлеба, 50 г дрожжей, килограмм сахара, полстакана меда и стакан тертого… хрена.

Свежий черный хлеб порежьте на мелкие кусочки, посушите и залейте крутым кипятком. Через три часа процедите и добавьте дрожжи и сахар. Размешайте и поставьте бродить на ночь. Утром еще раз процедите через марлю и добавьте мед с хреном.

Квас отлично утоляет жажду, бодрит, и «поддавать» им в бане замечательно!