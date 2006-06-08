Бархатцы – лекарство от ссоры

«Нашему участку шесть лет. Мы с женой все посадили своими руками. Жена холит и лелеет свои «цветочки-кустики». А газон – ее гордость. Прошлой осенью моя мама впервые осталась на даче на неделю посидеть с внуком. С рвением сельского жителя заодно с огородом она перекопала и все приствольные круги на метр вокруг под деревьями и кустами. Газон испорчен. Жена со свекровью всю зиму не разговаривала. Новый сезон в разгаре, надо срочно женщин примирять. Посоветуйте, что правильнее – окапывать приствольные круги вокруг деревьев и кустов или задернять их травой? Кто прав? В литературе встречаются самые разные мнения».

Владимир КУНЕЧЕНКО, Волоколамский район

ПЕРВЫЕ несколько лет после посадки почву под плодовыми деревьями в молодом саду рекомендуется содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. У молодых растений слабая поверхностная корневая система, их нужно регулярно поливать и подкармливать. Это относится и к декоративным деревьям, и к кустарникам. Особенно если вы приобрели растения в контейнере. Их корневая система излишне угнетена. Газонная трава является агрессивным сорняком для молодых растений.



Дайте саду окрепнуть и сформировать мощную корневую систему. Затем можете смело засевать приствольные круги газонной травой. Взрослому растению это пойдет на пользу. Газон будет предохранять корни от перегрева и высыхания – отличный мульчирующий материал. Работы в саду у вас станет меньше.

В вашем случае воспользуйтесь альтернативным решением. В приствольные круги посадите однолетние цветы с неглубокими корешками. Например, всеми любимые бархатцы (тагетес). Будет красиво и полезно. Эти цветы отпугивают многих вредителей, предохраняют «соседей» от мучнистой росы. Осенью срежьте стебли бархатцев, а корневище оставьте. К весне корни перепреют. Вы получите двойной эффект – удобрение органикой и обеззараживание почвы фитонцидами, содержащимися в бархатцах.

Надеемся, что любовь к земле помирит ваших женщин. Удачи!