Ни капли мимо, будет и «закуска»
№ 5(5) от 08.06.2006 [«Аргументы Недели », Ольга Николаевна, инженер на пенсии, Самара ]
«ХОЧУ поделиться с читателями проверенным мною на практике способом полива. Процесс этот, как известно, отнимает много сил, времени и, собственно, воды. Особенно там, где на участке нет водопровода, а поливать в жару необходимо. Так вот, у меня каждая капелька попадает к растению.
Наверняка у всех найдутся старые пластиковые горшки из-под растений. Пустые пластиковые бутылки из-под воды тоже сгодятся. Срежьте у них горлышко и проделайте в дне 2–3 мелкие дырочки. Горшки сразу готовы к употреблению. Лучше пользоваться емкостями не менее трех литров.
Закопайте горшки и бутылки в грядках. В междурядьях моркови, свеклы или капусты. Можно в гряду с тыквами и с огурцами. Одним словом, везде, где требуется и сколько требуется.
Например, на два растения томата хватит одного трехлитрового горшка. Главное – помнить, что дно емкостей должно находиться на уровне корней. А наружу выступать не более 10 сантиметров.
Теперь приступайте к поливу. Наполните доверху горшки водой. Она медленно будет поступать прямо к корням. В зависимости от сухости почвы наполняйте емкости нужное число раз. Ваши растения напьются вдоволь, да и вы меньше устанете. В горшки можно положить немного перепревшего навоза. Тогда при поливе к корням поступает «удобренный» настой. Так удобнее проводить подкормки.
Если сейчас вам уже некогда закапывать емкости, то следующей весной, прежде чем сеять, подготовьте «автоматический полив». Вот увидите, вам понравится!»
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