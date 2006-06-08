Сладкое дыхание сирени

«Пока еще не отцвели сирени,

И сладкое дыханье их волнует грудь,

Иной раз хочется пасть на колени,

Сказать весне: Не отходи! Побудь...»

СЕЙЧАС цветет сирень. Трудно найти в России населенный пункт, где бы она ни росла. И жителя такого не сыскать, кто бы не знал сирени, не любил ее аромат, не посадил бы в свой сад. Этот неприхотливый кустарник стал символом русской деревни и русской усадьбы.

Сирень – одно из любимых растений селекционеров. Самым известным в мире по праву считается Л.А. Колесников, основатель российской коллекции сиреней. На сегодняшний день из обычной «деревенской» сирени выведено свыше тысячи разных сортов. Селекция ведется по окраске венчика, по многолепестности (махровости), по форме кисти. Получили даже бледно-желтые лепестки («Примроуз»). Еще один из недавних сортов – «Красавица Москвы». Бутоны у этого сорта нежно-розовые, а махровый цветок – белый. Настоящая красавица!

Как жаль, что цветение сирени столь мимолетно, всего две–три недели. Ремонтантных сортов сирени нет. Однако выход есть. Посадите рядом сирень обыкновенную и сирень венгерскую. Когда отцветает обыкновенная, начинает цвести венгерская.

Еще одна тонкость. Белые сорта обыкновенной сирени зацветают на неделю позже лиловых. Махровые формы тоже запаздывают.

Можно привить обыкновенную сирень на венгерскую. И она зацветет позднее обыкновенной. Подбором сортов в своем саду можно растянуть сиреневое царствование почти на два месяца.

Этот кустарник неприхотлив. Хорошо растет на наших кислых суглинках. В посадочную яму добавьте ведро компоста и по горсти фосфорного и калийного удобрений. Ранней весной подкормите мочевиной. После цветения – фосфорно-калийной смесью.

Отцветшие кисти обрезайте, созревание семян ослабит цветение следующего года. У сирени проводится санитарная и осветляющая обрезка после цветения. Вырезайте поросль у штамбовых форм.

Не обламывайте ветки сирени! Любуйтесь ею в саду. Она так прекрасна!