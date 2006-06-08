Улей своими руками

«НИ ДЕВКА, ни вдова, ни замужняя жена: детей водит, людей питает, дары Богу приносит» – о ком эта народная загадка? О пчеле, конечно. На земле около миллиона видов насекомых, а медоносная пчела – такая одна-единст­венная!

Много веков назад, чтобы забрать мед, пчел уничтожали. Но в 1814 г. народный умелец-пчеловод Петр Прокопович из Черниговской губернии изобрел деревянный разборный рамочный улей из четырех отделений.

Сегодня весь мир использует 12-рамочный улей француза Дадана.

На наших страницах пчеловод-исследователь Дмитрий Улей делится своим изобретением. Используя свой ­­8-­рамочный улей, он получает на 20 кг меда больше, чем из 12-рамочного, сохраняет всех пчел в «немедовый» год зимой и повышает в 10 раз урожайность садов и огородов на шести сотках!

Клуб пчел – будет висеть!

«Я ФРОНТОВИК, ветеран. По миру поездил, видел, кто, где, как живет. Вышел на пенсию. Что делать? Уехал я в деревню, и на шести сотках развел пасеку. Три зимы вдвоем с котом прожили, и на чердаке изобретали улей «нового времени».

Соседи возмущаться начали, пчелы им мешают! На деревенском «сходе» постановили меня выселить. Но сельская администрация выделила небольшой участок под пасеку на опушке леса. Тут я и придумал новый улей! Теперь для любого садовода под силу будет держать 2-4 улья!

Четыре семьи моих пчел опыляют 720 садовых участков и деревню. Больше ни у кого пчел нет. Везде пустоцветы, а у нас, как заколдовано, – всегда урожаи! Теперь мне все благодарны. Приходят за медом, за прополисом.

В разработанном мной 8-ра­­мочном улье наращивание гнезда идет сверху вниз, как в природе, а в ныне распространенных ульях – снизу вверх (пчеловоды меня поймут).

Конструкция моего улья позволяет подогревать его весной до 34 градусов в расплодной зоне. За счет этого 70% пчел летают в радиусе 3 км. Зима нашим пчелам не страшна.

Пишите мне, готов всем выслать чертежи моего улья и подробное описание. Я – за возрождение пчеловодства в России!

Я в деревне вырос, на меду. И вернулся снова на свою землю. Хочу дожить до 100 лет и умереть здоровым!

Успехов вам, радости и долголетия пчеловода».

Дмитрий Улей,

пчеловод-исследователь, Владимирская обл., Петушинский район