«Выйду ль я березку заломаю…»

ЕСЛИ следовать старинным деревенским традициям, вязать банные веники следует на Троицу. А этот праздник уже рядом – 11 июня. Традиция такая уходит корнями в дремучее прошлое, и правильность выбранного времени сбора веток подтвердилось веками. Обычно в это время на дереве молодые, здоровые листья, полные соков и витаминов. Листогрызущие вредители пока завтракают в огороде и до деревьев не добрались. В течение всей следующей недели после Троицы можете вязать веники.

Листва при срезке должна быть сухая, лучше срезать после полудня. Ни в коем случае не мойте веник перед сушкой! Если такой веник и не сгниет, то целебную силу наверняка потеряет.

Выбрать дерево для срезки ветвей – не просто, но интересно. В здоровом теле – здоровый дух – эта пословица и к дереву относится. Чем красивее березка, чем сильнее приросты ветвей, тем веник будет качественнее. Не вздумайте ломать ветки с придорожных деревьев и в городе. Во-первых, зеленые насаждения в городе портить запрещено, а во-вторых, накопленные листьями вредные элементы могут основательно вам подпортить здоровье при парении.

Как и все лекарственные растения, собранные ветки для веников подсушивают в тени в хорошо проветриваемом помещении. Потом связывают в веники и досушивают «до готовности». Хороший веник – связанный в виде букета, то есть пушистый.

Способов хранения веников сущест­вует много, а способов запаривания и парения – превеликое множество. Мы будем рассказывать интересные банные истории, и вы нам пишите.

Главный веничек и все его замы

БЕЛАЯ березка – самое банное дерево России. Без березового веника в бане делать нечего. Березовые листья способны впитывать пот. Целебная сила листьев, почек, сока березы общеизвестна. Листья можно заваривать и пить в бане вместо чая как потогонное и общеукрепляющее средство. Березовые венички из молодых веточек очень хороши для массажа и для парения детей.

Первым замом главного веника считался дубовый. Для людей с проблемной жирной кожей дубовый веник в самый раз. Гипертоникам полезно париться этим веником, но аккуратно. Однако заготавливать дубовые ветки надо в конце лета, тогда в них больше дубильных веществ.

Остальные члены лиственного коллектива – тополь, липа, клен, черемуха, лещина… Из любого дерева можно изготовить веник. Тополь хорош при кожном зуде, липа – для ингаляций, черемуха антисептирует воздух. Особо надо отметить смородиновый веник. Из листьев и плодов заварите чай, а парение вылечит хронический кашель, диатезы, ревматизм. А какой чудесный запах будет в бане!

На особом положении находятся хвойные веники. Наломать их можно в любое время, они всегда с листьями. В средней полосе лучший вариант – сос­новый и можжевеловый веники. Они обладают бесподобными бактерицидными свойствами, но колючие, и париться надо осторожно. Их надо запаривать в кипятке за полчаса.

Не забудьте про травяные веники из крапивы и полыни. Крапивное парение прекрасно разглаживает морщины, стимулирует кожу, прочищает поры. А полынное лечит гнойничковые заболевания кожи.

Применяйте сборные веники. Но не переусердствуйте: избыток лекарст­венных растений идет во вред.