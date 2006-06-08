Ягодный овощ ревень

В КОНЦЕ весны – начале лета ягод еще нет, а хочется чего-нибудь вкусного и сладкого. Загляните в огород. Ревень для этой цели вполне сгодится. У ревеня употребляют в пищу молодые черешки листьев, не длиннее 70 сантиметров. В них содержится до 2% сахаров, пектин, витамины, соли. Черешки ревеня не принято срезать, их выламывают у основания, аккуратно поворачивая.

Если вы хотите довезти ревень в свежем виде до города, не обрезайте листовую пластинку полностью, тогда он меньше увянет.

Ревень в свежем виде очень полезен – в салатах, винегретах. Приготовить из него можно сладкие блюда – варенье, компот, пюре, начинку для пирожков. А можно и в щи положить или голубцы сделать.

Чем старше листья ревеня и выше температура, тем меньше в листьях полезных кислот – лимонной и яблочной. Зато накапливается щавелевая кислота, избыток которой нам ни к чему. Поэтому ешьте молодые черешки!

Пожилым людям лучше есть ревень в свежем виде.

Голубцы из листьев ревеня

ЧЕРЕШКИ мы съели, а листья? У рачительных хозяек все используется. Из молодых листьев можно сделать чудесные голубцы. Получается вкуснее, чем с капустой. Для голубцов готовят фарш как обычно. А листья ревеня по одному на 5 секунд опускают в кипяток. Листочки становятся очень пластичными, но прочными. Заверните готовый фарш в листочки. Уложите голубцы в глубокую кастрюлю, добавьте сметаны и потушите до готовности.

На посошок

НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ вкусным ревенем перед дальней дорогой, как лекарственное растение он обладает легким слабительным эффектом.