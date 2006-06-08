Охота на щуку

«По щучьему велению, по моему хотению…» – кто не знает этих строчек из русской народной сказки про Емелю. Но если в те времена Емельяну удалось поймать щуку простым ведром, то сейчас для ее поимки используется несколько иная снасть...

НА СЛЕДУЮЩЕЙ неделе, после весенней «запретки», открывается сезон ловли на спиннинг. Весенняя щука охотится азартно, напористо, и ловля ее в начале лета доставляет рыболовам огромное удовольствие. Даже попавшись на крючок, хищник будет биться за свою свободу до последнего. Акробатические этюды, которые выделывает щука, взявшая приманку, могут довести спиннингиста от состояния полного счастья до состояния инфаркта. Но не будем о грустном. И перейдем к делу.

Для ловли щуки с берега в основном пользуются спиннинговыми удилищами длиной от 2,10 до 3 м, оснащенными безынерционными катушками среднего размера (2000–3000-й серий). Короткими удилищами пользуются в том случае, если нет необходимости в дальнем забросе приманки, например, на малой реке, или если за спиной у рыболова большое количество травы или деревьев, мешающих сделать заброс. Более длинные удилища применяют на больших водоемах, где необходимо забросить приманку подальше от берега. При ловле зубастой хищницы с лодки обычно ограничиваются удилищами длиной 2,4–2,7 м, более длинными сложнее подвести рыбу к борту лодки.



Зубы против вольфрама



ЛЕСКАМИ пользуются как обычными, так и плетеными шнурами. При выборе плетеного шнура останавливаются на диаметре 0,12–0,16 мм, при использовании обычной хорошо подойдут диаметры от 0,18 до 0,22 миллиметра. В любом случае на конце лески перед приманкой необходим стальной или вольфрамовый поводок – своими острыми, как бритва, зубами щука способна легко обрезать как монолеску, так и плетенку.

Щука – типичный хищник, питающийся живыми и мертвыми рыбками (в том числе и своими более мелкими собратьями) и мелкими водными животными (лягушками). Известны случаи нападения щуки даже на утят. Самой соблазнительной приманкой при ловле щуки является живая рыбка, которой хищник питается в данном водоеме.

Основными же искусственными приманками для ловли щуки можно считать вращающиеся и колеблющиеся блесны, воблеры, попперы, твистеры и виброхвосты. Важно, чтобы «игра» приманки в воде была похожа на поведение настоящей рыбки. Различные блесны в воде имитируют поведение больной или раненой рыбки – легкой добычи для хищника. Воблеры, имеющие помимо игры еще и внешнее сходст­во с рыбкой, имитируют поведение живой и активной добычи. Аналогично действуют твистеры и виброхвосты. Попперы же по своей игре скорее похожи на мелких животных, плывущих по водной глади водоема. Предугадать заранее, на какую приманку клюнет хищница, сложно, поэтому арсенал их должен быть весьма обширным.



Ищите кувшинки



ДЛЯ мелкой щуки-«травянки» хорошо подойдут вращающиеся блесны от 1 до 2 номера, колеблющиеся блесны длиной до 5–6 см, аналогичные по длине воблеры и попперы. Для более крупной щуки понадобятся «вертушки» 3–5 номеров, крупные «колебалки» длиной до 12–15 см, такие же крупные воблеры и попперы. Хорошую службу могут сослужить приманки с дополнительными шумовыми эффектами или смазанные специальными ароматизаторами для хищников.

Искать щуку на водоеме следует вблизи зарослей подводной растительности, на границе полей из кувшинок, рядом с корягами, выступающими из воды или лежащими на дне, в заливах и рукавах со спокойной водой, на бровках. В любом случае щука держится вблизи мест, где обитает большое количество мелкой рыбы.

Виктор КУЗЬМИЩЕВ,

г. Удомля, Тверская обл.

Зубастые гиганты

В 1979 г. в Велико­британии была издана «Кадастровая книга гигантских щук» с множеством фотографий. В книге были собраны все сообщения о поимке щук-великанов, массой от 14 и более килограммов. Каждой из щук, занесенных в реестр, было присвоено собственное имя, связанное либо с фамилией поймавшего щуку рыбака, либо с местом поимки. «Русская рекордсменка», отмеченная в этой книге, весила 34 кг и была выловлена в озере Ильмень в 1930 году.

Год от года вес пойманных рекордных щук неуклонно снижается. В начале XIX века в озерах и реках Ирландии попадались щуки массой 36–38 кг, длиной 172 сантиметра. В первой половине ХХ века максимальная длина пойманных щук составляла уже 135–150 см, а масса их была 27–29 кг; в конце же ХХ века она снизилась до отметки в 21 килограмм.

Если дело пойдет такими темпами и дальше, то составители «Кадастровой книги гигантских щук» будут вынуждены либо снизить весовой рубеж с 14 кг, либо вовсе прекратить регистрацию новых рекордсменов.



Валерий СВИРИДЕНКО,

пос. Неклиновка, Ростовская обл.

Хальбронская легенда

В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ литературе встречаются упоминания об удивительной долговечности щук, которые скорее следует отнести к категории легенд. Особой популярностью пользуется история «хальбронской щуки», которая якобы была поймана, помечена и отпущена лично императором Фридрихом II в 1230 г. в озере Беккинген, расположенном близ Хальброна. И лишь через 267 лет, достигнув к тому времени длины 570 см и массы 140 кг, она снова была выловлена рыбаками.

Позвоночник этой щуки и сейчас находится в соборе Мангейма. Проведенная экспертиза, правда, показала, что скелет этой гигантской щуки был искусно составлен из позвонков нескольких щук и является, по мнению экспертов, всего лишь банальной фальсификацией.

Л.П. Сабанеев в своей книге «Жизнь и ловля пресноводных рыб», в частности, пишет: «Под Москвой при чистке Царицынских прудов (чистка проводилась в XVIII в.) была поймана трехаршинная щука с золотым кольцом в жаберной крышке с надписью: «Посадил царь Борис Федорович». Но, вероятней всего, несмотря на авторитет автора и внешнюю правдоподобность этой истории, и она является рыбацкой сказкой.