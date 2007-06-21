Сорви цветок, понюхай и… съешь

Предание гласит… Сидел молодой японский крестьянин в зарослях лилейника и, встречая рассвет, не торопясь предавался процессу миропонимания современной эпохи. Когда первые лучи солнца ласково коснулись его лица, он открыл глаза и увидел чудо – один за одним бутоны лилейника начали раскрываться навстречу солнцу.



Цветки были прекрасны и совершенны, и, любуясь ими, познавать аксиомы мироздания хотелось вечно. Но к шестнадцати часам цветы начали закрываться и вянуть. «Как жаль, что такое совершенство живет один день», – подумал японец, вздохнул, понюхал цветок и… съел его.



Каждый день он стал приходить в лилейниковые заросли и съедать горсть цветов. И затем он обрел удивительную мудрость мысли и силу духа.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, лилейники относятся к съедобным и вкусным растениям. Японцы с аппетитом употребляют его в разных видах – едят клубеньки, молодые нежные листочки и цветы. Считается, что употребление лилейника очень полезно для очищения печени, а как следст­вие этого – просветление ума и повышение работоспособности.

Наиболее вкусный – самый обычный лилейник, буро-желтый, который цветет оранжевыми цветочками. Он и разрастается быстрее гибридных лилейников, и неприхотлив. Правда, цветок любит рыхлую, влажную почву.

Для наших российских дачников такое нетривиальное отношение к цветам пока что в новинку. Зачем их есть, когда капуста с морковью растут прекрасно. Однако попробовать стоит, тем более когда цветов в избытке. А может, японцы не зря их любят? Вдруг чего и нам откроется?

Клубеньки едят сырыми, жарят, варят, маринуют. Но это уместно весной или поздней осенью. А летом в пищу используют цветы – самая полезная «деталь» лилейника.

Любой цветовод знает, что цветок лилейника раскрывается всего на двенадцать часов, но зато бутонов очень много. Кстати, поэтому у растения есть народное название – красоднев – красив всего один день.

Из свежих цветов готовят салаты, но вкуснее всего их пожарить или сделать икру (типа баклажанной). А зеленые бутоны можно посолить или замариновать, как огурчики. Очень изысканно!

Для истинных цветоводов, кому жалко портить цветок, имеется прекрасный выход из положения. После 16 часов цветки увядают, вот здесь вы их соберите – и к столу на ужин. Вкус будет ничуть не хуже.

Лилейный плов

ПОЛКИЛО филе индейки, 300 граммов цветков лилейника и 200 граммов репчатого лука мелко порезать, поперчить и посолить. Положить в глубокую чугунную сковороду и жарить на подсолнечном масле, на сильном огне, регулярно помешивая, до полуготовности индейки. Затем насыпать промытый рис (стакан) и залить водой. Закрыть крышкой и тушить на медленном огне до готовности. Перед подачей на стол посыпать мелкорубленой зеленью молодого чеснока.

Икра «заморская»

ВОЗЬМИТЕ две части (по весу) цветков лилейника и одну часть репчатого лука. Цветы мелко порежьте, лук нашинкуйте и положите на сковороду с растопленным подсолнечным маслом. Поджаривайте 20 минут. Посолить и поперчить по вкусу, можно добавить чайную ложку сахара. В конце жарения положите рубленую зелень.

Вкус у икры получается тонкий и неж­ный, а цвет – божественный.