Хочу земляничную поляну

Методы выращивания сельхозкультур с «ускоренным вступлением в плодоношение и укороченным периодом возделывания» становятся все популярнее. В теплом климате, бесспорно, подобные мероприятия проводить проще и удобнее. Но и в России погода вполне приемлемая, зато творческого энтузиазма у наших дачников на порядок больше. А попробовать что-либо сотворить в собственном огороде нам с вами никто и ничто помешать не в силах.

ПРЕЖДЕ чем закладывать однолетнюю плантацию земляники, подумаем, какие плюсы у такого метода.

Во-первых, здоровый сильный посадочный материал, свободный от вирусов, высаженный на «чистую» почву.

Во-вторых, молодые растения высокопродуктивны, ягоды более крупные и созревают на несколько дней раньше.

В‑третьих, листва более рыхлая, ягоды лучше проветриваются и хорошо видны. С таких кустов легко собирать урожай.

И в-четвертых, самое главное – можно обойтись без химических средств борьбы с вредителями и без подкормок. Запаса питательных веществ, внесенных при посадке, хватит на весь период вегетации.

Как видите, и в нашем климате вполне возможна такая практика.

Теперь об агротехнике. Уже сейчас, не дожидаясь урожая на многолетней плантации, заложите новую для однолетней земляники. Тогда на следующий год соберете приличный урожай. Чем раньше заложить однолетнюю плантацию, тем рентабельнее она будет.

Идеальный предшественник для земляники – многолетние травы. Новому методу – чистую почву! Найдите небольшой кусочек «целины», перекопайте, заправьте перепревшим навозом и компостом (по два ведра на кв. метр), на тяжелых почвах добавьте песок (ведро на кв. метр) и комплекс­ное минеральное удобрение (следуя рекомендациям). Или используйте грядку после ранней зелени.

Теперь приступайте к посадке. Лучше всего купить оздоровленный посадочный материал в садовых центрах. Или отберите крепкие прошлогодние молодые розетки с нестарых кустов.

В зависимости от силы роста молодые растения высаживают с разной плотностью. Расстояния между кустиками сокращают до 10–15 см, а междурядья оставляют по 30–40 см. Если розетки мелкие, но зато их много – посадите земляничный «ковер» в шахматном порядке плотностью 10х10 см.

Уход в этом году сводится к поливу и прополке.

А в следующем году останется дожидаться урожая. Дождетесь, собе­рете, порадуетесь и всю плантацию безжалостно… перекопаете. А рядышком в июне заложите новую. И так далее…

Готовь материнский капитал

НЕ СТАРАЙТЕСЬ сразу заменить всю старую многолетнюю плантацию на новую однолетнюю. Посадите сначала небольшую грядочку, освойте агротехнику, потренируйтесь. А пока обзаведитесь маточными кустами. Ведь самое главное, как вы поняли, здоровый высокоурожайный посадочный материал.

Приобретите 10–15 кустиков земляники новых сортов, дающих высокие урожаи уже в первый год. Посадочный материал должен быть класса суперэлита, приобретенный в специальных питомниках. Маточник заложите в другом конце сада, как можно дальше от земляничных полян. Цветоносы удаляйте, тогда к концу лета кустики дадут уже много усов.

Через три-четыре года маточники тоже требуется обновлять, то есть раскорчевывать и покупать новые здоровые растения.

Не бойтесь расставаться со старыми растениями. Не будем отставать от мирового прогрессивного опыта.