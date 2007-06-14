Копченый кот

Эта «леденящая кровь» история произошла недавно на даче.

ДЕНЬ был жаркий, душный, и решили мы с соседкой попить чайку. Вскипятили на крыльце самоварчик, накрыли стол на кухне-веранде, заварили чай с мятой. Расслабились, сидим, мило сплетничаем. Дивно-то как…

Моему рыжему пушистому коту Афиногену от жары не спалось. Он лениво зашел на кухню, привлеченный вовсе не ароматом чайной церемонии, а запахом будущего мясного рагу на газовой плите. Афиноген грациозно вспрыгнул на стол, понюхал кастрюльку, и тут его внимание привлекла большая сонная муха на подоконнике. Она противно зажужжала. Афиноген встрепенулся, напрягся и, потеряв бдительность, крадучись пополз к жертве... через плиту.

Через мгновение брюхо и хвост вспыхнули синим (в прямом смысле слова) пламенем. Мы онемели… Афиноген утробно мяукнул, плюхнулся на пол и с диким воем понесся обратно в дом.

Отмерев, мы с соседкой с таким же воем и с чашками горячего чая побежали за котом, плеская в него… кипяточком.

Все обошлось. Вероятно, при падении на пол пламя затухло, и своим чайным «огнетушителем» мы только привели кота в состояние полнейшего стресса.

Этот «пожар» и борьба с ним длились считанные секунды. Но вспоминаем мы об этом очень часто. И на всякий случай поменяли газовую плиту на электрическую.

А бедный котик теперь обходит кухню стороной, и никакими вкусностями его не заманишь.