Что идет на смену микроволновке?

С МИКРОВОЛНОВКОЙ мы сроднились настолько, что, кажется, она стояла на кухне всегда. Однако прогресс в отличие от той же печки не стоит на месте.

Привычную нам микроволновку и плиту с духовкой уже давно начали теснить другие кухонные приборы.

Многие хозяйки оценили достоин­ства пароварки. Есть модели на любой вкус – большие и маленькие, встраиваемые и настольные, с таймером и отсрочкой включения. Блюда на пару – диетические, низкокалорийные и полезные, а несколько пресный вкус умелые хозяйки облагораживают различными соусами.

Грили и шашлычницы тоже готовят еду без лишних калорий. Такое приготовление на решетке получает все большее распространение: во-первых, жарить на гриле можно без масла, а во-вторых, при жарке мяса, рыбы или курицы вытапливается лишний жир. В итоге имеем вкусную хрустящую корочку, но без лишних калорий. Если вам трудно отказаться от жареного, но хочется придерживаться здорового рациона, переходите на продукты-гриль. Кстати, на гриле можно готовить не только мясо-рыбу, но и овощи с фруктами.

Для хозяек, беспокоящихся о вреде СВЧ-излучения, выпускаются микроволновки, сочетающие конвекцию и гриль. Если цена не имеет значения и есть время драить печку после каждой готовки, «комби» – достойная альтернатива.

Аэрогриль – наиболее современный и многофункциональный из кухонных помощников. Сочетает функции и гриля, и пароварки, и плиты с духовкой, может и разогреть, и разморозить. Готовит все: от паровых овощей, курицы-гриль, пирожков и горячих бутер­бродов до йогурта, домашних заготовок и копченой рыбы. Один прибор вместо целого кухонного арсенала, к тому же облегчающий труд домашней хозяйки: котлеты не надо переворачивать, в супах не образуется накипь, варенье варится прямо в банках, молочные каши не убегают, через прозрачные стенки удобно наблюдать за готовностью. Да и время экономит: положили продукты, задали программу и свободны. Таймер позовет, когда все будет готово. Плюс к этому ­аэрогрилю доступны все известные «диетические» способы приготовления: и запекание, и томление, и приготовление на гриле, и на пару, и тушение.