На дворе середина июня. Лето наступило. Пенсионеры прочно «окопались» на свежем воздухе до осени. Все уже посажено, взошло, цветет и даже зреет. Теперь баня, шашлыки, костерок, речка…

Что же для нас всех общее в загородном отдыхе? Конечно же приятные воспоминания. Давайте постараемся заранее исключить неприятные. Оказывается, совсем немного надо знать, чтобы, приятно отдыхая, не сжечь дачу.

Некоторыми советами на эту неисчерпаемую тему с читателями-дачниками «Аргументов неделi» поделился руководитель Учебного центра пожарной безопасности НПО «Пульс» Сергей АФАНАСЬЕВ.

ПАНАЦЕИ от огня нет, и количество пожаров на дачах в летний период сильно возрастает. Пока приедет пожарный расчет в сельской местности, пройдет не менее получаса. За это время все сгореть успеет. Однако спасение отдыхающих – дело рук самих отдыхающих. Поэтому подойдите к этой проблеме ответственно и комплексно и отдыхайте на здоровье.

Во-первых, любой открытый огонь в доме легко может привести к пожару. Печь в доме и бане, камин, газовая плита. Не поленитесь, защитите притопочное пространство металлическими листами, поставьте защитный экран у камина. Запаситесь аптечкой, огнетушителями, установите автономные пожарные извещатели (стоит 300 руб., а завоет так, что и глухой проснется).

Во-вторых, барбекю, мангалы, костры. Ни в коем случае не организовывайте подобные «посиделки» под кронами деревьев, особенно хвойных и на сухой траве. Осторожно пользуйтесь жидкостью для розжига. Поставьте рядом огнетушитель (лучше порошковый – очень удобен на открытом воздухе). А еще лучше, планируя место для отдыха, устройте декоративный водоем – на всякий «пожарный». И ящик с песком где-нибудь рядом замаскируйте. Ваши усилия окупятся много раз, если вдруг эти приспособления понадобятся. Уж поверьте моему опыту.

В-третьих, электропроводка! С этим почти у всех – беда! Дорогие садоводы, настоятельно рекомендую проверить и заменить (усилиями специалистов) старую электропроводку на новую, соответствующую требованиям современных электроприборов. И выбросьте все устаревшие электронагреватели, особенно со спиралями! Лучше приобретите современные маслянные с отключающими устройствами. Здоровье-то дороже.

В-четвертых, устройте «субботник». Расстаньтесь со всяким старьем, которое никогда не пригодится, но жалко выбросить. Тем более, если этот хлам хранится вместе с горючими материалами и удобрениями. В жару на солнце такой «букет» вполне может воспламениться.

И в-пятых, самое главное – отнеситесь к приобретению средств пожарной безопасности серьезно. Не надо полагаться на авось и считать, что именно вас все это никогда не коснется