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Кыш из моего сада

№ 23(57) от 07.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Кыш из моего сада
Вот она какая, яблонная плодожорка

 ВОТ и прошла пора цветения, а в этом году из-за майской жары сады отцвели рано и быстро. И заморозков не было. Садоводы порадовались – если регулярно поливать, то и большой урожай соберешь.

 Конечно, не все завязавшиеся плоды превратятся в сочные яблочки. Часть, к сожалению, опадет – так дерево регулирует соотношение плодов и листьев. «Аргументы неделi» в №15(49) от 12 апреля 2007 г. уже подробно рассказали об этом. А сегодня наша с вами задача – поливать и еще раз поливать. И подкормить, если потребуется.

 Но самое обидное, когда часть завязей опадет, а оставшиеся плоды созреют уродливые и невкусные. Значит, в сад раньше вас поспели вредители. А их много, всех и не сосчитаешь. Самые частые незваные гости – различные тли, яблонная моль и листовертка. И еще один злейший враг плодов яблони, особенно на юге страны – яблонная плодожорка. При благоприятных условиях, а сейчас именно такая погода, вредители могут «сожрать» подчистую весь урожай.

 Дорогие садоводы, не расслабляйтесь раньше времени. Внимательно и регулярно осматривайте сад и вовремя принимайте меры. Самое опасное время – период лета бабочек-плодожорок, который проходит иногда несколько раз, в зависимости от числа поколений.

 Совсем не обязательно травить ядами свои деревья, а заодно домашних животных и членов семьи. Всех этих незваных гостей нужно и можно «вежливо» попросить покинуть сад и поискать компанию в другом месте. А сама природа подсказывает нам способы достижения экологического равновесия на своей земле. Надо только быть внимательными.

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