Вся такая голубая

Аборигены Алтая, Камчатки, Приморского края издавна ценили терпко-сладкую полезнейшую ягоду – жимолость съедобную. А в средней полосе этот неприхотливый ягодный кустарник выращивают всего каких-то 50 лет, хотя «открыли» ее еще в XVII веке.

Первая ягода любительских садов, как иначе называют жимолость, начинает созревать с середины июня. И это на 1–2 недели раньше самых ранних сортов земляники! Чудесная ягода, а секретов у нее совсем не много.

ИТАК, первый и, может быть, единственный «секрет» жимолости – самобесплодность. В одиночест­ве этот ягодный кустарник плодов совсем не завязывает. Для хорошего ежегодного плодоношения необходимо посадить рядом несколько кустов, а лучше разных сортов. При перекрестном опылении урожайность будет замечательная.

Самое время размножаться

РАЗМНОЖАЮТ жимолость семенами, отводками, зелеными и одревесневшими черенками. Зеленые черенки нарежьте прямо сейчас длиной 10–15 см. Высадите в череночник и накройте лутрасилом. При благоприятной погоде к концу лета происходит почти 100%-ное укоренение. Первый урожай будет на следующий год.

Растения, выращенные из семян, зацветают на 3–4-й год. Но только в возрасте 7–8 лет кусты начинают плодоносить в полную силу.

Жимолость любит солнечное место в саду, но мирится и с небольшим затенением, правда, ягод будет меньше. В старых садах кусты начнут тянуться вверх, к свету. Стволы снизу оголяются, зона плодоношения поднимается ввысь. Обычно в таком случае старые кусты омолаживают, срезая «на пень» все побеги.

При желании поэкспериментировать из такого куста можно сформировать деревце. Тем более что этот кустарник долгожитель среди ягодников – до 80 (!) лет может вегетировать и плодоносить. Хотя его внеш­ний вид получится, несомненно, «на любителя».

Жимолость неприхотлива к почве и очень морозостойка. Морозы до минус 48 градусов переносит легко. И еще одно ценное качество – распустившиеся цветы выдерживают кратковременные заморозки в 6–8 градусов! Поэтому хороший урожай обеспечен ежегодно.

Вредителями кустарник не посещается, практически не подвержен болезням. Но не только мы с вами любим вкусные ягодки. Если опоздать с инспекцией кустиков – все склюют птицы.

Такая замечательная ягода, ну одни достоинства! Но все-таки есть один недостаток, есть – спелые нежные ягоды очень быстро осыпаются с куста. И поэтому для промышленного садоводства такая культура неинтересна.

Мы и зимой можем…

ВПРОЧЕМ, селекционеры со времен Мичурина не дремлют и вывели много новых сортов. Они различаются размерами и формой ягод, урожайностью и сроками созревания. Теперь эту полезную ягоду можно собирать вплоть до сентября. И с куста не осыпается. Например – Десертная. Есть канадские ремонтантные сорта, которые созревают на одном кусте с июня до сентября. Но одно у всех ягод общее – они все очень красивые ярко-синие…