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Хочу пить и есть…

Чем помочь растениям в сильную жару

№ 23(57) от 07.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Хочу пить и есть…

 После по-европейски теплой и долгой весны в мае наступила тропическая жара. На даче все растет как на дрожжах. Сейчас ненадолго похолодало, но синоптики опять пугают жарой. Многие растения «сбились с толку» в несвойст­венных для них климатических условиях. А мы, жители средней полосы, привыкшие к прохладному лету и морозной зиме, опасливо ждем, что будет дальше. Нам пишут и звонят читатели – чем грозят такие погодные «экзерсисы» дачным огородам и что надо делать? Мы обратились за советами к зав. каф. овощеводства МСХА, профессору Юрию АНДРЕЕВУ.

 – ЮРИЙ Михайлович, чем грозит огородам наших дачников 30-градусная жара при длинном световом дне?

 – У овощей в срочном порядке наступил июль месяц, причем очень жаркий. Зеленные культуры (салат, пекинская капуста, кинза и др.) активно начинают формировать генеративные органы – цвести. Цветная капуста скоро начнет расти вверх и зацветет красивыми цветочками – урожая не получится. Корнеплодные культуры (редис, репа, свекла, морковь), минуя стадию формирования запасающего органа (корнеплода), тоже могут зацвести.

 – Так что же, вот так и «пропадет наш скорбный труд»? Посоветуйте, что предпринимать огородникам?

 – Ну, во-первых, активно поливать – это никогда не повредит.

 Во-вторых, очень хороший результат дает работа мелкодисперсной дождевальной установки над огородом в течение дня. За счет этого температура воздуха снижается в приземном слое на 5–7 градусов. Но после шести часов вечера полив прекращать.

 В-третьих, если ваш любительский огородик небольшой, то целесообразно в жару его немного притенить. Натяните над ним на высоте 60–70 см нетканый материал лутрасил или спанбонд (плотностью 18–20 г/кв.м). Лучше сделать этот тент с наклоном на южную сторону.

 В-четвертых, откажитесь от всяких теплых грядок. Сейчас этот прием будет не на пользу.

 – А какова судьба томатов и огурцов в теплицах и без? У многих дачников рассада бурно начала цвести. А при температуре выше 30 градусов плоды-то уже не завязываются?

 – Да, при температуре воздуха выше 30–35 градусов пыльца становится стерильной и плоды не завязываются. Но не все так печально. Каждый цветок цветет 4–5 дней. Вечером и ночью температура падает, поэтому у них есть шанс выжить. Привлекайте опылителей!

 Огуречные теплицы откройте с одной стороны – огурцы не любят сквозняков. А томаты смело проветривайте. Если возможно, поднимите стенки парника со всех сторон.

 Огурцы не сейте на теплые гряды, под томаты не вносите навоз. При такой жаре корневая система перегревается и начинает плохо всасывать питательные вещества. Листья желтеют, а растения голодают. Помогите растениям следующим образом – проведите внекорневые подкормки 0,1%-ным комплексным удобрением. Делать это надо рано утром.

 В конце июня – начале июля подкормите фосфорно-калийным удобрением.

 – Что делать с многолетниками?

 – Многолетние овощные растения (ревень, любисток, эстрагон и др.) тоже зацветают раньше времени. И вы можете получить качественные семена – при такой погоде они успеют прекрасно вызреть. Но обычно в этом нужды нет. Поэтому выламывайте цветочные стрелки. Можете срезать листья, обильно поливать и получить новый урожай.

 Все эти рекомендации годятся и для декоративных растений. Что ж, поживем – увидим. И будем надеяться, что температурные условия придут в привычную норму для нашего лета.

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