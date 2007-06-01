Огородные пришельцы

Недавно, пропалывая заросшие сорняками грядки, заметил на почве тонкую палочку салатно-зеленого цвета длинной около четырех сантиметров. Не долго думая, я попытался выкинуть ее вон, но вдруг «палочка» вырвалась из рук, вытянулась на тонких задних ножках, принялась издавать странные приглушенно-шипящие звуки и активно бить по воздуху мясистыми «зубастыми» передними лапками. Что за гадость такая на моем огороде!

Я быстро накрыл этого странного «зверя» оказавшейся рядом банкой. Он, испугавшись, замер, сложив лапки. Страшилище оказалось богомолом – насекомым, часто встречающимся в теплых регионах России.

БОГОМОЛЫ (Mantis religiosa) – преимущест­венно тропические насекомые, но они обитают и в нашей стране. В тропиках некоторые виды богомолов достигают 20 см длины, но в России они значительно меньше, редко дорастают до 5–6 см.

Маскировочная окраска позволяет этим хищникам легко сливаться с окружающим ландшафтом. Охотиться они предпочитают «из засады», зорко следя большими треугольными глазами за происходящим вокруг и держа наготове молитвенно сложенные передние лапки, за что и получили свое название. Когда рядом пролетает насекомое, богомол резко выбрасывает вперед свои «руки»-лапки, зажимает ими добычу и сразу же съедает.

Защищаясь от более крупного хищника, он воинственно расправляет свои слаборазвитые крылышки, трением брюшка о задние лапы издает «страшные» шипящие звуки. Интересно, что среди этих насекомых развит каннибализм. Нередко самка поедает самца сразу же после спаривания. Однако некоторым проворным самцам богомолов вовремя удается ретироваться, спасая свою жизнь и жизнь будущего потомства.

Мы стараемся на своей земле обходиться без химии, и поэтому богомолов у нас много. Но с прискорбием сообщаю – мои соседи-садоводы уничтожают «пришельцев», считая их вредителями. Конечно, некоторым садоводам проще видеть врагов сельхозкультур во всем, что движется, но, несмотря на свой неземной вид, богомолы не приносят никакого вреда ни людям, ни животным, ни овщам. Наоборот, радуйтесь, если у вас на участке поселились такие «инопланетяне». Значит – у вас хорошая экология. Они очень прожорливы и приносят огромную пользу, поедая вредных насекомых.

Взрослое насекомое холодов не выносит, а отложенные яйца прекрасно зимуют. С весны до поздней осени вылупившиеся личинки непрерывно жуют, поглощая вредителей. За период «детства и юности» одна личинка съедает до 1,5 кг (!) вредных насекомых. Став имаго (взрослое насекомое), они продолжают молниеносно ловить и съедать летающих тварей.

Из мира кино…

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ вид богомолов послужил основой для создания образов зловредных пришельцев-инопланетян в голливудских фильмах, которым досталась от богомолов зеленая голова треугольной формы с большими выпуклыми глазами и длинными нитевидными усиками. А они на самом деле такие милые…

Вредителей – в нокаут

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ китайцы даже придумали особый способ защиты своей земли – стиль богомола. Правда, к сельскому хозяйст­ву это имеет несколько своеобразное отношение. Монахи-земледельцы, обрабатывая свои поля, были вынуждены защищаться от разбойников-мародеров. Так родились многие стили борьбы без оружия. Но истинным шедевром стал стиль богомола. Премудрые монахи, понаблюдав за дерущимися насекомыми с их молниеносными ударами и выверенными движениями, придумали этот непревзойденный стиль единоборства.