Жара, июнь…

Удивительно не вовремя наступила июльская жара – на два месяца раньше. На выходные потенциальные дачники, побросав неотложные дела, потянулись за город. Трудиться и шевелиться не хочется нигде – ни в городе, ни даже на любимой даче. А хочется всего легкого и прохладного – просторной одежды, чистого водоема и, конечно же, никаких горячих блюд.



На этот случай в русской кулинарии имеются чудесные рецепты холодных супов – для вас, дачники. Просто, быстро и полезно. Тем более что все в огороде «так и прет, так и прет»…

Холодник щавелевый



ЩАВЕЛЬ, который в такую погоду срочно пора использовать, тщательно помыть и нашинковать. Очистить картофель, нарезать кубиками и варить в подсоленной воде до готовности, затем бросить щавель и кипятить еще 3–5 минут. В тарелки положить по половинке сваренного вкрутую яйца (лучше размять вилкой), разлить остывший холодник и добавить сметану.

Тюря



РЖАНОЙ хлеб, нарезанный кубиками или брусочками, слегка обжарить на растительном масле. Зеленый лук помыть, порезать и растереть с солью. Лук и гренки разложить по тарелкам, залить холодным молоком (лучше деревенским), квасом (лучше самодельным) или кипяченой остывшей водой (лучше родниковой). Добавить рубленую петрушку. Объедение!



Ботвинья



ВЗЯТЬ листву молодой свеклы, зелень моркови, листья салата, редис вместе с листвой, зеленый лук, молодые листочки крапивы, листья бурачника. Все порезать, залить водой, посолить, подсластить. Кипятить 5–7 минут. Накрыть кастрюлю полотенцем и дать медленно остыть. Разлить по тарелкам, в каждую добавить одну чайную ложку свежего тертого хрена, ломтик лимона и сметану. В старину к ботвинье подавали холодные куски отварной белой рыбы с зеленью петрушки и укропа.