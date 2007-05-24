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Освободите время для лета
Популярная певица Марина Хлебникова – о прелестях летнего деревенского отдыха, неожиданном урожае помидоров и чернике по утрам
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]
– МАРИНА, любите лето?
– Очень, хотя я и «осенняя» девушка! Есть у меня песня «Лето»:
А я хочу, чтоб лето пело
И со мной смеялось,
Чтобы лето в речке
Со мной купалось…
…Чтоб оно меня смешило,
А счастье было зеленым…
– Сочинили ее где-то на природе?
– В деревне Тучково Владимирской области, куда езжу каждое лето отдыхать. Там обычная изба без особых удобств, в ней комната с русской печью, сложенной мастером Владимирской губернии. Ловлю рыбу на реке, собираю чернику по утрам. А песни пишу и распеваю прямо на высоком зеленом берегу.
– Возиться с землей нравится?
– Очень люблю полоть. Клубнику, например. Встаешь после прополки – и видишь: грядка жить начинает! А в прошлом году пришлось выращивать помидоры. Родители высадили рассаду и уехали. Мама звонит: «Марина, спаси помидоры». И я как проклятая подвязывала их, подрезала, книжки про них читала. Мне удалось вырастить миллион совершенно потрясающих помидоров. Не знали куда девать – солили, мариновали и друзьям раздавали.
– Чем угощаете нагрянувших гостей?
– Рыбкой, выловленной собственноручно! Рыбу потрошим, солим, перчим, поливаем лимоном, фаршируем колечками лука и, завернув в фольгу, жарим на решетке. Отлично идет с лимончиком и сухим белым вином! Можно ее приготовить на углях, а можно в аэрогриле. Я недавно его купила и теперь беру с собой и в Тучково, и на гастроли, и на пикники, куда ездим нашей дружной музыкальной командой. Сидим, беседуем, кто-то играет в волейбол или рыбачит, а аэрогриль сам все по заданной программе готовит: и рыбу, и шашлык, даже суп-кашу сварит. А если жарить мясо или рыбу на решетке, то лишний жир вытапливается. Следить за аэрогрилем не надо и мыть потом не потребуется: в нем есть режим самопромывки! Такая самодостаточность очень ценна летом, ведь хочется максимально освободить время для лета и просто отдыхать!
– А на гарнир к рыбке что подадите?
– Запекаем на решетке в аэрогриле или на шампурах баклажаны, болгарские перцы и помидоры – держим до тех пор, пока они не станут мягкими. Все это надо очистить от кожицы, перемешать и добавить мелко нарубленный чеснок, соль, перец, зелень. У нас это идет «на ура»!
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