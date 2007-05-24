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Журчанье струй
Водоем на даче: за и немного против
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]
Народная мудрость гласит, что бесконечно долго можно смотреть на огонь, на воду и на работу другого. Вода – самое безобидное и безопасное из этой компании. Сиди, любуйся, отдыхай, мечтай о высоком. Еще древние китайцы советовали созерцать водно-растительные композиции – приближать свою душу к вечности.
РЕАЛИЗОВАТЬ мечту о «высоком» на своем участке не так сложно. Но не торопитесь, сначала решите следующие задачи.
Во-первых, определитесь с размерами предполагаемого водоема. Нарисуйте в масштабе план участка со всеми постройками, тогда реальные размеры подходящего водоема сразу станут осязаемы.
Во-вторых, определитесь со стилем. Для маленьких водоемов больше подойдут геометрические очертания, большие предпочтительнее строить произвольной (природной) формы. Иногда декоративный водоем совмещают с купальней. Но в любом случае размеры и форма водоема должны соответствовать общему стилю вашего участка.
В-третьих, увлекшись первым и вторым, вспомните о содержимом своего кошелька и определитесь с суммой, которую вы можете легко потратить на это сооружение.
В-четвертых, осмыслив первое, второе и третье, приступайте к выбору материалов для строительства (см. ниже).
В-пятых, продумайте ассортимент растений: плавающие на поверхности, растущие на дне в толще воды, с плавающими листьями, жители мелководья, растущие в прибрежной зоне. Нарисуйте в масштабе план водоема с растениями, учитывая размеры взрослых растений и их количество. Не перенаселяйте водоем! Растения не должны занимать больше половины площади зеркала воды.
В-шестых, не забудьте об уходе за будущим шедевром ландшафтного искусства. Водоем нужно будет регулярно очищать от опавшей листвы и водорослей, подливать воду и т.д. Идеальный вариант – создание системы саморегуляции водного сооружения, проще говоря, – равновесного соотношения растений, водных животных и объема водоема.
Выбираем материалы
ДЛЯ прудов площадью меньше 5 кв. м лучше применить готовые пластиковые формы. Соотношение перепада глубин и площади у них оптимально. Ассортимент большой. Цены – для любого кошелька. Их достаточно просто установить самостоятельно.
Для водоемов больших размеров лучше применять специальную гибкую гидроизоляцию – бутилкаучуковую или поливинилхлоридную (ПВХ) пленку. Они очень прочные, долговечные (до 50 лет), их легко укладывать. Пленка выпускается разных размеров и разной толщины (см. табл.), а также с поверхностью, имитирующей гравий и песок. Из такой пленки можно построить водоем любого (!) размера.
Для удобства расчета нужного количества пленки пользуйтесь формулой: Ширина = ширина водоема + 1 м. Длина = длина водоема + двойная глубина + 1 м. Имеются специальные составы для склеивания полотнищ любого размера. Но без консультации со специалистами вам не обойтись.
| глубина пруда, см
| толщина пленки, см
|до 60
| 0,5
| от 60 до 100
|0,8
| от 100 до 150
|1,0
| свыше 150 см
| 1-1,2 и толще
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