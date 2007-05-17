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Пора во двор
Когда высаживать георгины
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовила Мария ДУТОВА ]
Пора ли высаживать георгины? И когда их надо делить?
Инна Марковна, Ярославль
В СРЕДНЕЙ полосе георгины высаживают в грунт на участке в середине мая. Но молодые ростки могут пострадать от заморозков. Если клубни уже проросли, то лучше прикопайте их временно в теплицу в хорошую рыхлую удобренную почву. Поливайте. А в начале июня, когда минует угроза заморозков, пересадите на постоянное место.
Непроросшие клубни посадите сразу в грунт. Неплохо укрыть лутрасилом.
Крупные клубни иногда сами распадаются на части. А если их делить, то делать это надо острым ножом. Каждая деленка должна иметь часть корневой шейки и хотя бы одну почку.
Сажать нужно не глубоко, самая крупная почка должна находиться на уровне почвы.
Помните, что георгины любят плодородную почву и регулярный полив. На плохом грунте лучше не сажать их вовсе. Красивого цветения не дождетесь.
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