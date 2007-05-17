Пора во двор

Пора ли высаживать георгины? И когда их надо делить?

Инна Марковна, Ярославль

В СРЕДНЕЙ полосе георгины высаживают в грунт на участ­ке в середине мая. Но молодые ростки могут пострадать от заморозков. Если клубни уже проросли, то лучше прикопайте их временно в теплицу в хорошую рыхлую удобренную почву. Поливайте. А в начале июня, когда минует угроза заморозков, пересадите на постоянное место.

Непроросшие клубни посадите сразу в грунт. Неплохо укрыть лутрасилом.

Крупные клубни иногда сами распадаются на части. А если их делить, то делать это надо острым ножом. Каждая деленка должна иметь часть корневой шейки и хотя бы одну почку.

Сажать нужно не глубоко, самая крупная почка должна находиться на уровне почвы.

Помните, что георгины любят плодородную почву и регулярный полив. На плохом грунте лучше не сажать их вовсе. Красивого цветения не дождетесь.