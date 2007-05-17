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Живучка ползучая
Минимум прополки и максимум очарования
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовила Мария ДУТОВА ]
Кто такие почвопокровные растения?
Людмила Райкова, Троицк
К категории почвопокровных садовых «граждан» относятся растения, которые, разрастаясь, образуют настолько плотный ковер на почве, что никакие сорняки пробиться сквозь них не в силах. Причем высота таких ковров может быть совсем маленькая - 2 см (мшанка), средняя - 30 см (бадан) и даже 50-70 см (почвопокровные розы). Главное, чтобы плотно и быстро...
ПОЧВОПОКРОВНЫЕ в последнее время стали особенно популярны. Они прикрывают участки почвы в цветниках, между кустарниками, их можно посадить вместо газона. А в результате - минимум противной прополки и ухода. Но есть среди них известные и неприхотливые.
Живучка ползучая (Ajuga reptans) - многолетнее растение семейства губоцветных - типичный представитель почвопокровных растений. Этот милый обитатель светлых лесов и опушек быстро разрастается, образовывая лужайки из прикорневых розеток листьев высотой до 10 сантиметров. А к концу мая расцветает изящными синими «свечками».
Размножаются живучки дочерними розетками (как земляника). Они неприхотливы (вполне оправдывают свое название), и их можно пересаживать в любое время. Если в начале лета на 1 кв. м высадить 20 штук розеток, то уже к концу августа образуется плотный красивый коврик.
Почва подойдет любая, но, чтобы растение хорошо росло, а не только выживало, на тяжелых глинах добавьте песка и перегноя. Не забывайте поливать. В полутени кустарников или под пологом плодового сада на влажных почвах живучка будет чувствовать себя просто замечательно.
Однако не выкапывайте живучку из леса. Сегодня в садовых центрах вашему вниманию предложат много декоративных сортов. А разрастется она быстро.
Рисуем ковер
У сорта Вариегата (Variegata) более мелкие светло-зеленые листочки с белой неровной каймой по краям. Лучше высаживать на светлых участках, в тени пестролистность пропадает.
Еще один популярный сорт - Атропурпурея (Atropurpurea). У этой живучки темно-пурпурные «сморщенные» листья и компактные сине-фиолетовые цветоносы. Разрастается быстрее других. Очень эффектно смотрится такой ковер под большими деревьями.
И еще один доступный любителям сорт - Мультиколор (Multicolor). Здесь присутствует несколько цветов. Кажется, как будто по фиолетовым листьям побрызгали оранжевой и алой красками. А для растений в полутени остались только желтая и бледно-розовая.
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