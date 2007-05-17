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Черная красавица Кумберленд
Малиновая альтернатива ежевике
№ 20(54) от 17.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Считается, что в фиолетово-окрашенных плодах содержится много калия и других полезных веществ для сердечников. Поэтому мы решили посадить на даче ежевику, но она поздно созревает, а ягод хочется летом. Есть ли летние сорта? Или, может быть, посоветуете что-то еще?
Супруги Никольские, Барнаул
Ежевика очень вкусная и полезная ягода - это бесспорно. Правда, колючая и агрессивная. Быстро разрастается и занимает значительные площади. Но на больших участках она прекрасно растет, не мешая соседям, и с конца августа до заморозков радует крупными черно-фиолетовыми плодами. Сортов летнего созревания, увы, нет, зато для садоводов есть малиновая альтернатива. За комментариями мы обратились в лабораторию плодоводства МСХА им. К.А. Тимирязева к Светлане АКИМОВОЙ, канд. с/х наук.
ИМЯ у этой «альтернативы» - малина черная (Rubus occidentalis). Наиболее интересный - Кумберленд - старый, проверенный английский сорт. Ягоды имеют «ежевичную» - черно-фиолетовую окраску. В отличие от ежевики созревает в середине июля. Плодоношение очень обильное, хотя и не одновременное. Но это даже лучше - продлите себе удовольствие. Урожайность высокая, ягоды очень вкусные и конечно же полезные.
Черная малина лучше зимует - гибкие длинные побеги легче пригнуть к земле и укрыть.
Что еще очень важно для владельцев небольших участков - черная малина не дает поросли. Она растет одним красивым раскидистым кустом. Длина побегов достигает 2,5-3 метров. Помимо пользы куст вполне может быть декоративным элементом оформления участка. Обильно цветет весной, затем ягоды становятся красными и, наконец, черными. А побеги осенью приобретают голубой цвет.
И еще, если в середине лета прищипнуть молодые побеги, то к осени появится много боковых веточек. Осенью все боковые веточки укоротить до 30-40 см. Тогда весной цветение будет особенно пышным - этакое малиновое дерево.
Особого агрономического ухода черная малина не требует. Агротехника - как и для красной малины. Но расстояние между посадочными ямами надо оставлять не менее 1,5 метра. Закладывать черный малинник желательно весной (вот как раз сейчас).
А размножаться?
Поросли черная малина не дает, зато размножается верхушечными отводками. В природе под тяжестью плодов поникающие ветви еще больше наклоняются, касаются земли и легко укореняются. На этом месте вырастает новый куст. Мы с вами можем не ждать середины лета. Нагните весной ветвь и пришпильте верхушку к земле. Замульчируйте перегноем, полейте. Через месяц появятся новые побеги. К осени получите полноценные кусты. Пересаживать новые кустики на постоянное место лучше следующей весной.
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