Люблю тепло и сырость

Редкий огородник не сажает огурцы на даче. Хоть разочек, но попробовать вырастить хочется. А если удались огурчики, то этот любимый хрустящий овощ прочно войдет в дальнейшую жизнь российского дачника.

Однако родина огурца вовсе не Россия, а теплые душные тропические леса Индии. И любят поэтому огурцы углекислую духоту, тепло и сырость. Надо им эти условия создать.

В СРЕДНЕЙ полосе, если захотеть, вырастить можно все что угодно. И наши огородники-экс­периментаторы не раз об этом напоминали. А уж огурцы для дачного «профи» - легкая задачка. Итак, что нужно знать весной «огурцеводу».

Во-первых, сроки посадки. Теплолюбивый огурец начинает расти при температуре почвы выше 150С. При более низких температурах корневая система не всасывает питательные вещества из почвы, значит, семена не взойдут, а рассада зачахнет и погибнет. Поэтому дождитесь тепла (июнь для средней полосы) или высевайте огурец в теплицу или парник. А еще лучше на теплые гряды.

Во-вторых, огурец любит некислую плодородную рыхлую почву. Сделайте питательную почву - ведро перепревшего навоза или компоста и два стакана золы на квадратный метр.

В-третьих, не путайте сорта. Они бывают пчелоопыляемые и партенокарпические. Если написано на этикетке, что этот сорт для открытого грунта (пчелоопыляемый), то и не сейте его в теплицу - плодов будет мало (нет пчел - нет огурцов). А партенокарпические сорта - особые гибриды, на которых плоды завязываются без опыления, - специально выведены для теплиц и защищенного грунта. Кстати, опыленные пчелами партенокарпики, которых вы по неразумению посадите в открытый грунт, завяжут уродливые и невкусные плоды.

Проведите эти доступные любому дачнику мероприятия и ждите всходов. А «за огурцы» мы еще не раз и с удовольствием поговорим.

Что есть теплая гряда

Мы - новоиспеченные дачники. Хочется посадить всего понемногу. Балтийский климат не жаркий, может, выращивать все на теплых грядах? Кстати, а что это такое «по-научному»?

Мария и Александр Прянишниковы, Ленинградская область

ТЕПЛАЯ гряда по-научному - гряда с подогревом снизу. Обычно в роли «обогревателя» применяют свежий навоз, скошенную траву, растительные остатки - все то, что, перегнивая, выделяет тепло. Все это укладывают в траншею слоем 30-40 сантиметров. Сверху насыпают 20-30 см плодородного грунта. Обильно поливают.

Навоз и отходы начинают преть, температура почвы повышается, значит, овощи хорошо и быстро растут. В старину на таких грядах в оранжереях даже зимой (!) выращивали фрукты и овощи к царскому столу.

В вашем случае на теплых грядах действительно эффективно выращивать овощи. Причем - в открытом грунте. Хорошо удается картофель - по полведра с одного куста можно собрать (об этом читайте в «АН» №13(47) от 29 марта 2007 г.). Прекрасно растут огурцы и другие тыквенные, ранняя зелень.

Я вас не забуду

НАШ дачный участок спускается к речке. Она неглубокая, но вся в заводях. Чудесная рыбалка. Но я не про рыбу, а про… огурцы.

Так вот, прошлой весной в мае, плавая на лодке по мелководью, наткнулся на маленький островок среди камыша. Тихо, тепло, сыро и душно - а ведь это идеальное место для огурцов! Не поливать, не удобрять. И заморозков на воде не бывает. Надо проэкспериментировать.

Сказано - сделано. Захватил лопату и пакетик огуречных семян, приплыл на островок, вскопал квадратный метр и посеял семена. Уехал в город и про огурцы эти забыл.

Вспомнил только в июле. Как там мой эксперимент. Приплыл (еле нашел), а огурцы выросли! Правда, плодов было мало - все огромные желтые - семенные, а листья получились сочные и крупные.

Эксперимент меня очень порадовал. В этом году обязательно посажу снова и учту недостатки. Насыплю сверху плодородного грунта и замульчирую черным лутрасилом (чтобы сорняки и побеги камыша не росли). А главное - теперь я вас, огурчики, не забуду!

Константин ДРУЖКИН, Тверская область