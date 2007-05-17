И цветет, и пахнет

МНОГОЛЕТНИЕ травянистые растения на нашем огороде весной очень выручают авитаминизированных граждан. Пока мы еще только сеем укроп да салат, перезимовавшие многолетники уже подросли, а некоторые даже цвести собираются.

Шнитт-лук - принадлежит, конечно же, к семейству луковых. В отличие от репчатого лука в средней полосе прекрасно зимует, а луковицу не образует. Зато очень рано начинают отрастать листья-иголочки - сочные, свежие, полезные и душистые.

Острыми ножницами срезают листики на высоте 3-5 см - и в салат, суп или так просто пожевать. Через три недели можно новый урожай собирать.

Если шнитт-лук у вас еще не растет, то обязательно исправьте положение. Он легко размножается семенами. А еще проще и быстрее - поделить луковые куртинки на «пучки» луковок и рассадить на расстоянии 12-15 см друг от друга. Через 2-3 года луковые кустики сомкнутся и образуют красивую полянку.

Шнитт-лук прекрасно смотрится на альпийской горке, в рокариях, на переднем плане цветников, в декоративных огородах. Цветет лук очень красиво. В мае над «щеточкой» острых листьев появляются душистые сиреневые «помпончики». А пахнет как замечательно! Все окрестные пчелы слетаются на участок, а по дороге в сад заглядывают.

Выгоним…

После цветения огородники обычно забывают о шнитт-луке, это и неудивительно. Подрастают другие культуры. Но вспомните о луке ближе к осени. Пересадите 2-3-летние куртинки в горшки и прикопайте до морозов в грядке. А в осенне-зимний период перенесите лук в помещение для выгонки. В доме он оттаивает и начинает активно расти. Вот и свежая зелень.