Добро пожаловать, крапива!

Помните, как правдоподобно юные пионеры симулировали «заразную эпидемию» в шедевре советского кинематографа «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»? А они всего-навсего голышом побегали в крапивных зарослях, и все тело покрылось волдырями. Как же сильно жжется противная крапива! Зато как это полезно, в разумных пределах, естественно…

ЕСЛИ вдоль забора появилась крапива, то сейчас самое время ее заготавливать впрок. Наводя порядок на дачном участке, подумаем и о пользе для здоровья.

Пока листочки нежные, можно отщипывать верхушки отрастающих побегов. Весной в них особенно много витаминов С, К, В (а у нас их весной мало), белков, солей железа и кальция. В научной медицине крапива применяется при внутренних кровотечениях, при гиповитаминозах (вот-вот, после зимы!). Повышает гемо­глобин при анемиях.

В народной медицине ее используют как противовоспалительное (при заболевании суставов не уступает ибупрофену или индометацину), при подагре и ревматизме. Отвар крапивы понижает сахар в крови.

Крапива является молокогонным средством, и ее настой или отвар дают кормящим матерям. Кстати, раньше крестьяне весной поили ослабленных за зиму коров отваром крапивы - правильно, чтоб удои были больше.

Увлекаться крапивой противопоказано людям с повышенной свертываемостью крови - может привести к образованию тромбов.

Собранные побеги посушите под навесом. Для внутреннего применения столовую ложку сухих листьев заваривают стаканом кипятка.

Корни крапивы, которые тоже заготавливают весной или поздней осенью, используют в виде спиртовой настойки при аденоме простаты.

Идите в баню

С древних времен жгучей крапивой лечили радикулит, суставные болезни, подагру, остеохондроз. Мелкие волоски на крапивных листьях, обламываясь при прикосновении, впиваются в кожу и вызывают раздражение и приток крови, а следовательно, оказывают лечебное воздействие. Лечение крапивными «укусами» хорошо сочетать с парением в бане.

Запаривать крапивный веник нужно 1-2 минуты и сразу использовать. Он будет жечься, но в меру. Крапива хорошо влияет на кожу, рассасывает рубцы и шрамы, уменьшает морщины. Правда, для этого надо запаривать несколько раз в кипятке и остужать в холодной воде.

Воду после запаривания веника не выливайте, используйте ее для ополаскивания волос.

Молодая крапивка еще не жжется. Ее замачивают ненадолго в горячей воде. Вот таким крапивным молодым веничком очень эффективно омолаживать кожу тела и лица.

НА ПОЛЬЗУ ЖЕЛУДКУ

Салат сочиняем

Листья молодой крапивы, щавеля, сныти, подорожника, зеленого лука и одуванчика в пропорции (3:2:2:2:2:1) порезать и провернуть через мясорубку. Добавить размятые вилкой вареные яйца. Заправить майонезом.

Листья одуванчика перед употреблением ошпарить кипятком.

Пельмени лепим

Тесто замесить обычное для пельменей. Все дело в начинке. Мелко нарезать молодую крапиву и добавить нашинкованный репчатый и зеленый лук. На 5 частей крапивы нужно по одной части зеленого и репчатого лука. Все перемешать и пожарить на подсолнечном масле. Не забыть посолить. Лепите, варите и ешьте со сметаной. Объедение!