//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//news.sputnik.ru
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Милла Йовович показала снимок с округлившимся животом
- Видео: Лобода получила благословение от Пугачевой
- Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников
- Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Сад и огород
- ⚡ Эксклюзив Кто готовит свержение Путина?
- 11.04 20:28 Чем пахнет ваша дача?
- 28.03 18:10 Сад: 5 шагов для подготовки к дачному сезону
- 14.03 21:53 Лови момент!
- 17.10 00:12 Дерево, пережившее ледники
- Об этом способе оздоровления многие забыли. Пьем воду правильно
- Сад-огород / Все новости >>
Добро пожаловать, крапива!
Пропалываем огород и активно оздоравливаемся
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Елена ГАНДУРИНА, канд. биол. наук ]
Помните, как правдоподобно юные пионеры симулировали «заразную эпидемию» в шедевре советского кинематографа «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»? А они всего-навсего голышом побегали в крапивных зарослях, и все тело покрылось волдырями. Как же сильно жжется противная крапива! Зато как это полезно, в разумных пределах, естественно…
ЕСЛИ вдоль забора появилась крапива, то сейчас самое время ее заготавливать впрок. Наводя порядок на дачном участке, подумаем и о пользе для здоровья.
Пока листочки нежные, можно отщипывать верхушки отрастающих побегов. Весной в них особенно много витаминов С, К, В (а у нас их весной мало), белков, солей железа и кальция. В научной медицине крапива применяется при внутренних кровотечениях, при гиповитаминозах (вот-вот, после зимы!). Повышает гемоглобин при анемиях.
В народной медицине ее используют как противовоспалительное (при заболевании суставов не уступает ибупрофену или индометацину), при подагре и ревматизме. Отвар крапивы понижает сахар в крови.
Крапива является молокогонным средством, и ее настой или отвар дают кормящим матерям. Кстати, раньше крестьяне весной поили ослабленных за зиму коров отваром крапивы - правильно, чтоб удои были больше.
Увлекаться крапивой противопоказано людям с повышенной свертываемостью крови - может привести к образованию тромбов.
Собранные побеги посушите под навесом. Для внутреннего применения столовую ложку сухих листьев заваривают стаканом кипятка.
Корни крапивы, которые тоже заготавливают весной или поздней осенью, используют в виде спиртовой настойки при аденоме простаты.
Идите в баню
С древних времен жгучей крапивой лечили радикулит, суставные болезни, подагру, остеохондроз. Мелкие волоски на крапивных листьях, обламываясь при прикосновении, впиваются в кожу и вызывают раздражение и приток крови, а следовательно, оказывают лечебное воздействие. Лечение крапивными «укусами» хорошо сочетать с парением в бане.
Запаривать крапивный веник нужно 1-2 минуты и сразу использовать. Он будет жечься, но в меру. Крапива хорошо влияет на кожу, рассасывает рубцы и шрамы, уменьшает морщины. Правда, для этого надо запаривать несколько раз в кипятке и остужать в холодной воде.
Воду после запаривания веника не выливайте, используйте ее для ополаскивания волос.
Молодая крапивка еще не жжется. Ее замачивают ненадолго в горячей воде. Вот таким крапивным молодым веничком очень эффективно омолаживать кожу тела и лица.
НА ПОЛЬЗУ ЖЕЛУДКУ
Салат сочиняем
Листья молодой крапивы, щавеля, сныти, подорожника, зеленого лука и одуванчика в пропорции (3:2:2:2:2:1) порезать и провернуть через мясорубку. Добавить размятые вилкой вареные яйца. Заправить майонезом.
Листья одуванчика перед употреблением ошпарить кипятком.
Пельмени лепим
Тесто замесить обычное для пельменей. Все дело в начинке. Мелко нарезать молодую крапиву и добавить нашинкованный репчатый и зеленый лук. На 5 частей крапивы нужно по одной части зеленого и репчатого лука. Все перемешать и пожарить на подсолнечном масле. Не забыть посолить. Лепите, варите и ешьте со сметаной. Объедение!
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News
Обсудить наши публикации можно здесь:
//новости партнеров
//Новости МирТесен
//live
«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»
//В мире
Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить
//новости партнеров
Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили под Горловкой командира взвода «Айдара»
//Общество
Андрей Разин сделал обращение в связи с ухудшением здоровья Михаила Горбачёва
//Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
//Новости партнеров
//В мире
Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым
//Новости СМИ2
Ставропольские власти высказались о кончине женщины во время родов
//В мире
Трамп: в рамках саммита G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"
//В мире
Пользователи сети высмеяли платье Мелании Трамп, в котором она прибыла на саммит G7
//Новости партнеров
Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать
Пожар вспыхнул в здании Богородице-Рождественского монастыря в центре Москвы