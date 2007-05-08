Жить качественно

ТЕХНИЧЕСКИЙ прогресс наряду с множеством благ принес и свои проблемы. В погоне за прибылью человек стал активно вмешиваться в природные процессы. Интенсификация сельского хозяйства, начавшись в странах Запада в годы так называемой зеленой революции, главной своей целью ставила получение максимального выхода продукции на единицу затраченного труда и средств. Она обеспечила значительный рост урожайности сельскохозяйственных растений и продуктивности животных. Но скоро стало очевидно, что человече­ству приходится платить за свои «успехи» слишком высокую цену из-за деградации почв, безумного роста затрат невосполнимой энергии на каждую единицу продукции, загрязнения окружающей среды.

Сегодня цивилизованное человечество понимает, что нужно остановиться и отыскать новые пути. Один из них - экологическое сельское хозяйство, идея которого заключается в отказе от интенсивных технологий XX в. и заботе, преж­де всего о долговременном плодородии земли-матушки и замкнутости биологических циклов в агроэкосистеме.

Где развивается интенсивное земледелие? Там, где продуктов питания не хватает, где экосознание и культура питания потребителя находятся на низком уровне, где бытует мнение, что нужно «кормить народ». Идущие в сельское хозяйство капиталы делают его крайне зависимым от внешних поставщиков, предлагающих «интенсивные» сорта растений и породы животных со своей «особенной» технологией применения всевозможных минеральных удобрений, кормовых добавок, пестицидов, гербицидов, акарицидов и прочих «цидов» за круглую сумму. Бизнес отдельных, как правило немногочисленных, компаний в этом случае процветает.

Где продуктов и средств с избытком, культура питания и экосознание потребителя находятся на высоком уровне, экономика и устройство общества имеют прежде всего социальный характер, там население делает выбор в пользу «зеленых» продуктов питания. Этим стимулируется переход на экологическое хозяйствование, что и происходит в течение последнего десятилетия в развитых странах.

Возможен и третий путь. Есть страны, в которых экологическое сельское хозяйство является естественным безальтернативным типом ведения хозяйства, так как объективных возможностей для развития интенсивного земледелия просто нет.