Китайская тайна пиона

Распустившиеся древовидные пионы - воплощение неповторимой прелести и шика. Обилием и праздничностью цветения они напоминают растения жарких стран, чудесным образом попавшие в наши северные сады.

И если вы, дорогие цветоводы, хотите придать своему участку великолепный вид - обязательно посадите древовидный пион, который обладает неисчислимыми достоинствами и… тайной.

В СРЕДНЕЙ полосе эти экзоты неплохо прижились, прекрасно переносят зимние холода и летние засухи, мало поражаются болезнями и вредителями. Они не требуют особых сложных агротехнических приемов и довольствуются минимумом ухода.

Для выращивания пригодна слабощелочная или нейтральная почва, водо- и воздухопроницаемая, умеренно плодородная. Посадочную яму роют в виде конуса глубиной и диаметром 70-80 сантиметров. На дне устраивают дренаж - битый кирпич или гравий (20-30 см). На дно ямы хорошо добавить полуперепревший навоз.

При посадке заглубите относительно места прививки на 5-7 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы привитой древовидный пион смог быстрее сформировать собственную корневую систему. (Обычно черенки древовидных пионов прививают на корневище травянистого пиона.) И для стимулирования роста побегов из спящих почек.

Цветение продолжается 2-3 недели, немного ранее травянистых пионов. На одном кусте одновременно распускается до 100 цветков (6-7-летние кусты)! Они очень крупные (20-30 см в диаметре), с волнистыми краями лепестков самой разной окраски. Листья крупные, резные, осенью окрашиваются в багряный цвет.

На одном месте без пересадки пионы могут расти до ста лет (если им это место понравится). На своей родине, в Китае, до сих пор растут кусты древовидных пионов, посаженные пять веков назад.

ТОНКОСТЬ АГРОТЕХНИКИ

И НАПОСЛЕДОК одна маленькая, но крайне важная тонкость пионовой агротехники. Дорогие садоводы-любители! Не совершайте большую ошибку и не сажайте свежекупленные древовидные пионы прямо сейчас. Приготовьте посадочные ямы, как описано выше, и пока прикопайте в них контейнеры с пионами (пионы не вынимайте). Оставьте до начала августа. А вот тогда аккуратно пересадите.

Древовидные пионы, как и травянистые, очень болезненно реагируют на весеннюю пересадку. Они теряют нежные нитевидные корни, которые весной и летом не возобновляются. Страдальцы, потревоженные и посаженные весной, практически не растут, выглядят чахлыми. Накапливают недостаточно питательных веществ, не закладывают на будущее цветоч­ных почек, а зимой могут вымерзнуть. Прикопанные в плодородной почве, они неплохо переживут лето, а на следующий год порадуют не очень обильным, но дивным цветением.

Вот она какая, эта китайская тайна...