С милым рай без дренажа

Можно ли обойтись на даче без строительства дренажа? Дома, нашими предками построенные без всякого дренажа, стоят и поныне. Так ли он необходим?

Владимир Николаевич, Казань

МОЖНО без дренажа. И наши прадеды обходились. Однако места для деревень и городов они выбирали особенно тщательно, с молитвой и из здравого смысла исходя. На высоких местах дома ставили, с низким уровнем грунтовых и хорошим оттоком поверхностных вод, по-современному говоря.

А многие нынешние садовые уча­стки находятся на плохих, выведенных из сельхозоборота землях, иногда на заболоченных участках, в низинах. Или в лесу. Фундамент дома, построенного на таком участке, будет подтоплен. А это значит - вода в подвальных помещениях, сырость в доме, разбухающие деревянные конструкции и т.д.

Если вы собираетесь строить капитальный дом - без консультации специалистов-гидрогеологов вам не обойтись. Только после гидрогеологического обследования вашего участка (бурение скважин на пятиметровую глубину и исследование грунтов) они поставят «диагноз» - нужен ли вам дренаж и какой.

При уровне грунтовых вод выше 2,5 м глубинный дренаж необходим. А для отвода паводковых и ливневых вод можно обойтись более простыми системами водосбора. Без дренажа в сырых местах строить можно только на столбчатом (свайном) фундаменте.

А как же чувствуют себя растения при этом? Этот вопрос очень важен. Если ваш участок расположен в лесу - велика опасность гибели больших деревьев. Созданием дренажа вы можете сильно изменить естественный гидрологический режим территории, и взрослые деревья засохнут. Как выход - создание локальной (кольцевой) системы дренажа вокруг дома. И еще, на дренированных участках почти всегда необходима система полива декоративных растений.

Как видите, этот вопрос непростой. Нашим предкам было много проще - шалаш под кустом соорудили, и «с милым рай» без всякого дренажа.