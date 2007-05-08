Чайот – а выглядит огурцом

Родилось сие сказочное растение во влажных районах Мексики. Плоды, стебли вкусные и съедобные. Растет само по себе много лет. Стебли - отличное волокно для веревок и циновок. Да еще и клубни созревают замечательные - вкуснее картошки. Ну так почему же мы, россияне, до сих пор его не выращиваем с утра до ночи от Белгорода до Владивостока? Может, надо торопиться и пробовать…

ПОПРОБОВАТЬ, несомненно, стоит. Особенно жителям теплых южных областей, где его знают и иногда выращивают. Пришло время и огородникам-экспериментаторам средней полосы посадить этот безотходный овощ.

Чайот (Sechium edule) по-другому называется мексиканским огурцом. В тесном родстве с «тетушкой» тыквой и всем ее семейством.

Длинные плети вырастают за сезон до 20 метров. Красивые огуречные листья закрывают опору или образуют сочный ковер на земле. Плоды - грушевидной формы зеленые огурцы.

Чайот - растение короткого светового дня. Плоды начинают созревать в августе-сентябре, когда световой день длится не более 12 часов (как на их исторической родине). Зато плодов бывает очень много. При прохладной комнатной температуре они отлично хранятся 8 месяцев!

Размножается чайот семенами. В одном огурце находится всего одно-единственное крупное семя.

Дождавшись прорастания семечка через мякоть огурца, плод закапывают наполовину в грунт и ждут укоренения, а затем быстрого роста.

В средней полосе чайот желательно выращивать в теплицах.

Он любит тепло (выше 20 градусов) и сырость (влажность не менее 80%). Почвы нейтральные и плодородные. Уход такой же, как за огурцом.

И в доме хорош

Чайот выращивают в комнатных условиях, правда, он получается более мелкий и чахлый. Однако будет неплохо один куст занести в теплый дом, поливать и досвечивать до 12-часового светового дня. Чайот будет цвести и плодоносить. В мае нарежете черенков и укорените на рассаду.

А корешки?

Вершки мы вырастили. А корешки? А в этом-то вся проблема и есть. Не зимует у нас эта мексиканская неженка. Вымерзает корневая система даже при нулевых температурах. А клубни в первый год не образовываются, только во второй и последующие годы. Не видать нам вкусных корешков. Потому и не произошло чайотизации всей страны в промышленных масштабах.

Однако не все потеряно для любознательного дачника. В конце сентября обрежьте побеги, оставляя 5-10 сантиметров. Пересадите в большой горшок и поставьте в прохладное помещение на зимовку.

На следующий год в мае-июне высадите в теплицу, отрастающие плети можно частично направлять наружу. Плодов будет больше, а к осени созреют клубни-картофелины.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Салат по-мексикански

Плод чайота (огурец) разрезать вдоль, удалив семечко, натереть на крупной терке, добавить мелко порезанной зелени и заправить сметаной или майонезом. Можно добавить крутые яйца.

Два в одном…

Клубни чайота по вкусу напоминают картофель. Но в вареном виде они ему уступают. Зато в жареном - картофель отдыхает! Ломтики чайота обваливают в муке и обжаривают на растительном масле. Получается вкус жа­реных грибов с молодым картофелем - два в одном…