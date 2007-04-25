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Когда кого сажать

Теплолюбивые фасоль и кукуруза

№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Когда кого сажать

    Сейчас мы живем в Ленинградской области, а родом - с Кубани. Любим сажать подсолнечник, помидоры. Очень хочется вырастить кукурузу и фасоль, и чтоб созреть успели. Мы стараемся посеять пораньше, а вызреть початки все равно не успевают. Может, через рассаду попробовать?

Раиса Кулешко, Ленинградская область

    Мы, жители средней полосы, любим все овощи посеять пораньше, а лучше под зиму.

    И это объяснимо - лето у нас короткое. А посадишь пораньше - получишь забег по времени. К сентябрю успеет вырасти хороший урожай. Укроп, морковь, редис, салат, руккола и пр. всходят дружно, но небыст­ро. Ну, а горох и бобы всходят уже при 2-4 градусах!

    Распространенная ошибка многих дачников средней полосы - посадка семян всех растений в непрогретую почву. Теплолюбивые «южане» - кукуруза и фасоль, да и томаты с огурцами этого совсем не любят. Поэтому не сажайте их рано - семена не взойдут, а только сгниют. Посадите в начале июня на солнце у теплой стенки. Кукуруза с фасолью легко прорастут, а к концу июля уже соберете урожай фасоли. К концу августа и кукуруза поспеет. Она, конечно, уродится не как на Кубани, но тоже будет вполне достойная для Ленинградской области. Кстати, перед посевом семена кукурузы положите на несколько дней в холодильник для закалки.

    Теперь про рассаду. Томаты, как известно, прекрасно растут у наших дачников в тепличках и парничках, и выращивают их через рассаду. Пересадку они хорошо переносят.

    А вот огурцы не любят пересадки из горшочков в грунт. Их лучше сразу сажать в прогретую почву или на теплые грядки. И кукуруза с фасолью не любят пересадки. После этого они долго болеют. А растения, посаженные позже, но сразу в грунт, обгоняют их в росте и урожайности.

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