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Что у тебя внутри?

Определяем скрытые болезни клубней картофеля перед посадкой

№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Что у тебя внутри?

    Как узнать, что у картофелины внутри? С виду иногда клубни здоровые - посадишь, так они не прорастают, а сгнивают.

Юрий Христенко, Казань

    ПРОЩЕ всего картофелину разрезать и посмотреть, что у нее внутри (шутка!). А если серьезно, то существует несколько простых последовательных приемов.

    Во-первых, внимательно осмотрите клубень. Скрытые дефекты обычно все же имеют незначительные выходы на поверхность.

    Во-вторых, слегка сожмите клубень. Некачественный непроросший корнеплод на ощупь будет вялым.

    И, в-третьих, проведем физический опыт из программы пятого класса. Растворите в ведре воды 2,5 кг карбамида (мочевины) - азотного удобрения, которым после «опытов» подкормите растения в саду. Опустите приготовленные для посадки клубни картофеля в этот насыщенный соляной раствор. Здоровые кондиционные клубни утонут, а больные - всплывут. Пусть здоровые полежат в растворе от получаса до часа. Более длительным замачиванием можно «сжечь» клубень.

    После этой процедуры обязательно промойте клубни холодной водой. Подсушите и положите на 2-3 недели для проращивания.

КАРТОФЕЛЬ В... САХАРЕ

    БЛЮДА из картофеля старого урожая порядком поднадоели за зиму, и уже очень хочется молоденькой картошечки. Но и из старой вполне можно приготовить что-­то необычное и вкусненькое.

    Порежьте очищенный картофель брусочками толщиной не более 1 см. Поджарьте до образования золотистой корочки во фритюре (подсолнечное масло или растопленный свиной жир).

    Одновременно приготовьте сахарный сироп в пропорции стакан сахара на стакан воды. Насыпьте сахар в воду и уваривайте в широкой посуде до состояния текучести (сироп стекает с ложки тонкой непрерывной струйкой, а не капает).

    Горячий картофель положить в сироп и поварить несколько минут до готовности. Вынуть шумовкой и на стол.

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