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Загадка майских красавцев

Пестролепестность тюльпанов – болезнь или сорт

№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Загадка майских красавцев

    Ни за что бы не запомнился потомкам и умер бы по-тихому некто Бусбек - германский посол в средневековой Турции. Но осенило его привезти в 1559 г. на родину луковицы тюльпанов (даже мы с вами, дорогие читатели, про него вспомнили), и… началось…

    НАЧАЛАСЬ настоящая эпидемия - тюльпаномания - выращивание и выведение новых сортов тюльпанов по всей Европе. Цветочная волна докатилась и до рассудительных голландцев. Они организовали это дело в промышленных масштабах (и до сих пор на этом делают деньги, и немалые).

    Самыми ценными считались тюльпаны полосатых расцветок, их старались интенсивно размножать. За новые сорта выкладывали целые состояния. И не догадывались, что главным виновником всей красоты является вирус пестролепестности тюльпанов - очень опасное и заразное заболевание. Тюльпаномания плавно закончилась, а вирус остался.

    После милых нежных первоцветов наступает пора тюльпанового буйства красок и форм. Сегодня селекционеры предлагают нам на выбор огромное количество сортов и гибридов. Но, наслаждаясь красотой этих цветов, будьте внимательны. Не пропустите заразную и опасную болезнь, которая может погубить ваших любимцев.

    Вирус разрушает пигмент окраски лепестков цветка. Появляются полоски, пятна и штрихи. Постепенно цветки мельчают, хиреют, позже зацветают и погибают. Но вирус очень заразен, поэтому и детки у такой луковицы оказываются пораженными.

    Существует светлая и темная пестролепестность. В первом случае на лепестках проступают полосы и пятна более светлой окраски. Во втором - измененный цвет более темный.

    болезнь легко во время цветения. Без сожаления выкапывайте такой цветок вместе с корневой системой и детками (а лучше с комом земли) и несите в костер.

    Не составляйте букетов из больных пестрых тюльпанов. Продезинфицируйте садовые ножницы, которыми вы срезали больные растения. Вирус очень энергичный - достаточно трех часов, и попавшая капелька сока с больного растения отравит здоровый цветок и луковицу. Вирус живет в капле сока растения при 20 градусах до 5 суток, и убить его можно только повышением температуры выше 65 (!) градусов (быстрее цветок погибнет). Некоторые вирусы жизнеспособны в зооспорах в почве в течение нескольких лет.

ЛЮБИТЕЛЯМ ПЕРНАТЫХ

    ФАНАТАМ тюльпанов и просто желающим рекомендуем сорта двух­-, трехцветных тюльпанов. Олимпик­флейм - красивый крупный желтый цветок с ярко-красными «перьями». Гринленд - фейерверк пятен из трех цветов - зеленый, ярко­розовый и канареечно-желтый.

    Очень декоративны тюльпаны попугайной группы. Название говорит само за себя - белый, лиловый, оранжевый, желтый, зеленый, красный присутствуют по три цвета в каждом цветке. А лепестки разрезные, как перышки… Красота…

ТЮЛЬПАНОВАЯ БИРЖА

    ЗНАЕТЕ ли вы, что биржа как понятие и как слово своим появлением обязана тюльпану? В период расцвета тюльпаномании для торговли луковицами организовывали специальные базары и устраивались торги в больших помещениях. Покупатели и продавцы спорили, ругались и договаривались о ценах.

    вот, предприимчивый фламандец Ван-­дер­-Бьирже из города Брюгге приспособил большие залы в своем богатом и красивом доме под это мероприятие. За умеренный процент, естественно.

    В дни торгов здесь собиралась самая разнообразная публика - от простых лавочников и крестьян до графов и миллионеров. Тюльпанной лихорадкой «переболели» Вольтер, кардинал Ришелье, король Людовик XVIII.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

    СЕЛЕКЦИОНЕРЫ не сидят без работы. Они вспомнили присказку «нет худа без добра» и, взяв за основу голландские сорта класса «Рембрандт», получили штаммы так называемых неподвижных вирусов. Эти «хорошие» вирусы придают лепесткам тюльпанов благородную пестроту. Отличить больные растения от сортовых достаточно просто. Второй и третий цвет в окраске лепестков здорового растения может проявляться в виде штрихов, пятен, полос и т.д., но обязательна симметрия рисунка на всех лепестках. И эти пятна «нарисованы» крупными мазками.

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