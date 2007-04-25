Держись, пенек!
Размножаем сливы и вишни коричневыми черенками
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Собирались в этом сезоне построить на даче новый дом. Приехали строители расчищать площадку под фундамент. Архитектор велел - а они, не спросив, спилили три наших любимых и урожайных вишни и сливы. Плодов на них всегда очень много, а сорт неизвестен. Так жалко. Может, можно корень пересадить? Посоветуйте чтонибудь.
Заранее спасибо, супруги Никитины, Звенигород
Пересаживать пенек - дело бесперспективное. Но попытаться сохранить сорт можно. Если ваши деревья были корнесобственные, а не привитые, то попробуйте размножить корневыми черенками. Это несложно и интересно.
Конец апреля - начало мая - самое подходящее время. Откопайте корни и нарежьте из них корневые черенки длиной 15 см. Слишком толстые и тоненькие не годятся. Наилучшая толщина корней - около сантиметра в диаметре.
Подготовьте грядочку с рыхлой легкой плодородной почвой. Добавьте песка. Хорошо пролейте. Нарезанные черенки посадите наклонно в шахматном порядке 10×10 см, засыпьте почвой с «головой» на 2-3 см. Накройте черной пленкой или лутрасилом и ждите.
Регулярно проверяйте и поливайте, почва должна быть влажная. Через месяц, когда начнут появляться ростки, укрытие снимите, а росточки притените. За лето 2-3 раза подкормите коровяком (1:10).
На зиму замульчируйте череночник торфом или листьями. А следующей весной уже можно будет пересаживать деревца на подготовленное постоянное место.
Укореняемость у таких черенков - 40-50%, в зависимости от сорта. Посадите побольше, не поленитесь. Зато потом как приятно будет дарить друзьям и знакомым собственновыращенные вишенки и сливы!
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