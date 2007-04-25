Кто ты такой, тюхуацай?

И зачем нам этот китайский тюхуацай, когда своей, российской капусты с салатом завались? - скажете вы и будете сильно неправы. А запах? Вот как раз для придания простой пище тонкого неповторимого аромата и изысканного вкуса китайцы выращивают съедобную хризантему - тюхуацай. И даже в нашем северном климате эта китайская травка вырастает очень душистой, в отличие от южных пряных растений, которые у нас «мерзнут» и не накапливают нужного количества ароматических веществ. Давайте посеем и попробуем этот цветочек. Должно быть интересно.

РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ это слово так: «тю» - съедобное, «хуа» - цветок, «цай» - овощ. Красиво звучит…

У этого растения имеется еще одно название - «бесконечная». Это потому, что если постепенно обрывать для еды листья, то быстро отрастают новые (вот здорово-­то!).

Эта однолетняя хризантема неприхотлива и неплохо растет на бедных почвах. Высевают ее в открытый грунт в начале мая. Для получения сочных листьев сеять нужно пореже, а ради сочных стеблей - погуще.

В ней много витаминов группы В, каротинов, минеральных солей, аскорбиновой кислоты и, что важно для растительной пищи, белка.

Сочные листья в свежем виде добавляют в салаты и разные мясные и рыбные блюда для придания неповторимого аромата и пикантности. В отварном виде тюхуацай подают как самостоятельное питательное блюдо с приправами или обжаривают в масле.

В конце лета хризантема зацветает белыми или желтыми «ромашками», которые не только красивы, но и тоже съедобны.

Овощная хризантема холодостойкая и неприхотливая культура. И ее можно смело выращивать в средней полосе.

ИЗЫСКИ КИТАЙСКОГО ИМПЕРАТОРА

Цветочный салат

Молодые стебли или листья хризантемы отваривать пять минут в кипящей подсоленной воде. Затем откинуть на дуршлаг, отжать от лишней воды, мелко порезать, добавить острую приправу по вкусу и подать на стол.

Лепестки на десерт

Взбейте яйцо с одной столовой ложкой муки. Лепестки хризантемы окуните сначала в эту пену, а затем в кипящее сливочное масло. Разложите на бумаге. Когда лепестки остынут - изысканное лакомство готово.