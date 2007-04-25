Кто ты такой, тюхуацай?
Хризантемы тоже можно и нужно есть
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
И зачем нам этот китайский тюхуацай, когда своей, российской капусты с салатом завались? - скажете вы и будете сильно неправы. А запах? Вот как раз для придания простой пище тонкого неповторимого аромата и изысканного вкуса китайцы выращивают съедобную хризантему - тюхуацай. И даже в нашем северном климате эта китайская травка вырастает очень душистой, в отличие от южных пряных растений, которые у нас «мерзнут» и не накапливают нужного количества ароматических веществ. Давайте посеем и попробуем этот цветочек. Должно быть интересно.
РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ это слово так: «тю» - съедобное, «хуа» - цветок, «цай» - овощ. Красиво звучит…
У этого растения имеется еще одно название - «бесконечная». Это потому, что если постепенно обрывать для еды листья, то быстро отрастают новые (вот здорово-то!).
Эта однолетняя хризантема неприхотлива и неплохо растет на бедных почвах. Высевают ее в открытый грунт в начале мая. Для получения сочных листьев сеять нужно пореже, а ради сочных стеблей - погуще.
В ней много витаминов группы В, каротинов, минеральных солей, аскорбиновой кислоты и, что важно для растительной пищи, белка.
Сочные листья в свежем виде добавляют в салаты и разные мясные и рыбные блюда для придания неповторимого аромата и пикантности. В отварном виде тюхуацай подают как самостоятельное питательное блюдо с приправами или обжаривают в масле.
В конце лета хризантема зацветает белыми или желтыми «ромашками», которые не только красивы, но и тоже съедобны.
Овощная хризантема холодостойкая и неприхотливая культура. И ее можно смело выращивать в средней полосе.
ИЗЫСКИ КИТАЙСКОГО ИМПЕРАТОРА
Цветочный салат
Молодые стебли или листья хризантемы отваривать пять минут в кипящей подсоленной воде. Затем откинуть на дуршлаг, отжать от лишней воды, мелко порезать, добавить острую приправу по вкусу и подать на стол.
Лепестки на десерт
Взбейте яйцо с одной столовой ложкой муки. Лепестки хризантемы окуните сначала в эту пену, а затем в кипящее сливочное масло. Разложите на бумаге. Когда лепестки остынут - изысканное лакомство готово.
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