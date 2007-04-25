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За малиной на задворки

№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

За малиной на задворки

    Что такое малинник? Само слово какое-­то вкусное, мягкое и… загадочное. Сразу представляются дремучий таин­ственный лес, добрый очеловеченный сказочный медведь и лесная светлая полянка ­вырубка с дурманящим сладким запахом. Заросли кустов с гибкими ветками, жужжание пчел и вокруг сочные красные ягоды.

    Представили, а теперь оглянитесь. Вы на своем дачном участке, кругом соседи, лес далеко, а малинник еще дальше. Но нам вполне по силам малиновую сказку сделать былью - посадить малиновые «дебри» и ходить в свой собственный «лес» на задворки участка.

    ИСКУССТВЕННО создать естественную природную красоту - задача значительно более сложная, нежели постараться сохранить и не испортить уже имеющееся. Но мы с вами постараемся.

    Найдите на своем участке укромный уголок. Подойдет любое защищенное от ветров место и не в полнейшей тени. Подготовьте почву под малинник. Вспомните, где хорошо растет малина в природе - на лесных вырубках, на опушках оврагов. Там обычно легкая, богатая свежей органикой почва, светлое и влажное, но не сырое место, большой снеговой покров зимой. Перекопайте глубоко почву, положите побольше органики (вниз можно свежий навоз), добавьте полуперепревшие древесные остатки, песок. Хорошо полейте.

    Теперь посадите малину в шахматном порядке (70×70 см). Предпочтительнее высокорослые сорта и не ремонтантные. Если у вас растут хорошие не старые кусты малины - пересадите. В середине малинника оставьте небольшую полянку. Условно разделите площадь на две части. Вот теперь малинник готов.

    В части (1) «разрешите» малине принести вам урожай на посаженных побегах. Появляющиеся молодые побеги удаляйте, оставляя по 1-2 на кусте. Как только созреют ягоды, старые побеги вырежьте под «ноль». Теперь самое важное - осенью на первом участке вырежьте все оставленные побеги. Не удивляйтесь, так надо!

    Во второй части (2) малинника урожай собирать не будем. После появления молодой поросли двулетнюю древесину вырежьте. На каждом кусте оставьте по 4-5 штук самых сильных однолетних побегов.

    Следующей весной на первом поле сразу же начнут расти молодые побеги. Малина не будет тратить силы на урожай, поэтому поросль будет сильная и жирная. Пусть растет в произвольном порядке. Несколько раз за сезон прореживайте, оставляя по 7-10 побегов на кусте.

    А на втором участке прошлогодние ветви дадут урожай. Все появляющиеся молодые - удаляйте! Не жадничайте, результат превзойдет все ваши ожидания.

    На третий год на первом участке будет шикарный урожай (только не забывайте удалять однолетние побеги), а на втором вырастут великолепные сильные кусты. И так далее.

    Этот способ позволяет выращивать очень сильные, мощные кусты с крупными ягодами. Малина не будет «отвлекаться» от плодоношения. А вы сможете смело продираться через малиновые заросли, не боясь потоптать поросль, и представлять себя в настоящем лесном малиннике. А еще на полянке положите бревно или поставьте деревянные чурбачки, чтобы, собирая ягоды, отдохнуть в укромном месте.

ЯГОДНАЯ АРИФМЕТИКА

Прореживая молодую малиновую поросль, оставляйте только самые толстые, диаметром не менее 1 см. Только с таких ветвей на следующий год получите достойный урожай. Более тонкие ветви не жалейте, они плодоносят в несколько раз хуже. На побеге толщиной в 0,5 см созреет в 10 раз меньше ягод, а питательных веществ на его рост израсходуется столько же. Вот и считайте, что выгоднее.

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