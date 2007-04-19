Для тех, кому за 30 и до того

Англичане утверждают, что получить красивый газон нетрудно: надо просто 300 лет регулярно стричь лужайки. На самом деле вырастить идеальный газон непросто, особенно если не хотите ждать так долго.

Весной лужайки прежде всего надо тщательно очистить от старой травы, мха и лишайников, чтобы вода, воздух и удобрения могли свободно проникать к корням растений, обеспечивая их здоровый рост. А это значит, что берите-ка в руки грабли - и вперед…

Это все в охотку и не утомительно, если ваш газон размером чуть больше носового платка; тогда с этой задачей легко справиться с помощью газонных (веерных) граблей. Если соток больше шести и не все отведены под картошку и лук, то устанете сильно. Подумайте о целесообразности использования электро-граблей (есть и такая новинка), они же аэратор или вертикуттер. Внешне аэратор похож на колесную газонокосилку.

Электрограбли помогут не только весной. При регулярном использовании агрегат способствует здоровому развитию газона - электропривод вращает вал со штифтами (зубцами), которые мягко и быстро обрабатывают травяной ковер и удаляют сорняки без всяких химикатов. А осенью вертикуттером удобно собирать листву - достаточно отрегулировать грабли по высоте. Удобный мусоросборник емкостью 25-35 литров облегчает уборку газона и уход за ним.

Для очистки и аэрации относительно небольших газонов наших дачных участков применяются электрические вертикуттеры мощностью 400-1500 Вт. Их стоимость 3,5-8 тыс. рублей. Практически все модели имеют выключатель с защитой от случайного включения, складывающуюся рукоятку и три уровня рабочей высоты.

Я испытала это приспособление на своей даче и очень довольна!