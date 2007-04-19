Пресса для моркови

Редкому огороднику незнаком процесс пропалывания и прореживания молодых всходов моркови. Если опоздать с этим - никакого урожая не будет. Более нудное занятие трудно сыскать. А если зрение не слишком хорошее - и вовсе не найдешь чахлые морковные былинки среди качественных сорняков. Но творческая мысль дачников живет! Наш читатель Евгений ТУКАНЧИК предлагает вашему вниманию простой и неожиданный способ решения этой проблемы.

ВСЕМ известно, что морковь - туговсхожее растение. Семена начинают прорастать ранней весной при невысоких температурах (4-6 градусов), но это процесс длительный, до трех недель. А сорняки всходят быстро и за это время успевают вырасти и окрепнуть.

А что, если не стараться стимулировать морковь всходить быстрее, а заставить сорняки подождать с прорастанием? Я поступаю следующим образом.

Сею морковь и петрушку (она тоже долго всходит). Затем накрываю грядку несколькими слоями (8-10) прочитанных газет и увлажняю их. Мокрые газеты плавно «обтекают» грядку и сохраняют форму «крышки» в дальнейшем.

Достигается классный эффект: сохраняется влага в почве, повышается температура в зоне прорастания, всякие мыши с птицами и собаки с кошками не испортят посевы, а главное, сорняки в темноте под газетами вынуждены будут подождать со всходами. Дней через 15, в зависимости от погоды, газеты надо снять и ждать всходов моркови. Обычно они дружные, сильные и не уступают сорнякам. Дней через десять окрепшую морковь легко найти и проредить, а сорняки выполоть. Попробуйте - и сэкономите свои силы, нервы и время. Не пожалеете.