Первый урожай готов!

В №6 от 15 июня 2006 г. мы рассказывали о рукколе - холодостойкой и скороспелой пряной культуре. И посоветовали следующей весной посеять ее в теплице и вырастить урожай к 9 Мая. Но настойчивость и жажда экспериментов наших читателей вкупе с чудесами нынешней весенней погоды привели к удивительным результатам. Первый урожай зелени в «хозяйстве» Таисии Константиновны собрали уже 8 апреля! И это в обычной тепличке. Итак, рассказываем…

Нынешняя ранняя весна порадовала и одновременно насторожила садоводов-огородников, зато уж точно никого не оставила равнодушным. Самые «рисковые» садоводы начали сезон уже в середине марта.

Теплица на даче у Таисии аккуратная и вместительная. Летом там растут огурцы и томаты. А весной - зеленные культуры и рассада однолетних цветов. Нынешняя мартовская погода просто заманивала поэкспериментировать. И, приехав на дачу на выходные, наши огородники посеяли в теплице 17 марта укроп, салат, кинзу, редис и рукколу. Прикопали рядышком несколько кустиков многолетнего шнитт-лука, куртинку мяты перечной и проросший репчатый лук.

Земля в теплице была оттаявшая и достаточно теплая, удобренная перепревшим компостом еще с осени. Сверху над посевами поставили пластмассовые дуги и дополнительно накрыли грядочки пленкой. Под таким двойным укрытием оставили эксперимент на неделю.

К следующим выходным появились дружные всходы. Земля оставалась рыхлая и влажная. Даже по­следующее похолодание и ночные заморозки (до минус 9 градусов!) не по­вредили свежей зелени.

Через три недели руккола приобрела вполне товарный вид. Редиска (сорт «18 дней») почти готова, репчатый лук можно выдергивать. А запах чая со свежими листиками мяты «чуется» издалека.

Выходит, к 9 Мая созреет еще один урожай зелени. Вот так…

Весенние рецепты от Таисии

1. МЕЛКО порезать рукколу, добавить размельченные блендером орехи (грецкие или кешью) и перетереть с творогом. Пропорции - на 300 граммов творога взять полстакана орехов и пучок рукколы. Скатать шарики. Очень вкусное, питательное и диетическое блюдо.

2. Возьмите любую отварную или консервированную в собственном соку красную рыбу (семга, лосось, форель) и порежьте на кусочки. Добавьте крупно порубленные крутые яйца, оливки без косточек, порезанную рукколу и зеленый лук. Заправьте оливковым маслом с лимонным соком. Соль, перец - по вкусу.