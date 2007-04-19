Злостный враг картофеля – проволочник

ЗИМУЕТ он в жирных, вкусных корневищах пырея. Личинки и по внешнему виду похожи на корни пырея.

Поэтому, вычесывая корневища, сделаем сразу два важных дела - полезное сырье заготовим и проволочника лишим теплого «дома».

И еще. Сразу после этого закопайте по огороду четвертинки картофелин. Они послужат приманками для потревоженных личинок. Через неделю проволочник окончательно «переселится» в картофель, а вы не забудьте откопать клубни и сжечь их в костре. Этот прием позволяет очень эффективно и без химии очистить почву от проволочника.

И последнее. Чтобы не потерять закопанные картофельные кусочки, воткните рядом яркие палочки, например, негодные фломастеры.