Когда гадость – в радость

Ни для кого не секрет, что многие сорняки наших огородов входят в фармакопею, например, полынь и одуванчик. А народная медицина использует все остальные. Посему, начиная с ранней весны, мои сорняки попадают не в компостную кучу, а на чердак сушиться в качестве лекарственного сырья. Начнем с самых ранних, самых живучих и неистребимых сорняков - одуванчика да пырея…

ОДУВАНЧИК - это просто клад. Авиценна использовал сок свежего растения при лечении водянки и укусов скорпионов. Но можно применять его и в менее экзотических случаях.

Корни используются в качестве общеукрепляющего, легкого желчегонного и слабительного средства, при диабете. Корни содержат очень большое количество калия, поэтому одуванчик должен стать надеждой и опорой любого сердечника. Отвар травы используют при заболеваниях желудка, при образовании камней в желче-­ и мочевыводящих путях.

Растение нормализует обменные процессы в организме, но надо принимать длительно - несколько месяцев.

Весной, перекапывая почву или улучшая газон корнеудалителем, совмещайте это «увлекательное» мероприятие с заготовкой корней. Корни вымойте, подвяльте на солнце и высушивайте в тени на сквозняке. А потом по утрам пейте одуванчиковый «кофе». Рецепт: 5 г сухого корня, измельченного в кофемолке, на стакан кипятка. Молоко и сахар по вкусу.

Еще один из главных мучителей садоводов - пырей. В огороде - гадость редкостная, а как лекарственное сырье - ценен необычайно. Корневища содержат углеводы, соли яблочной кислоты, белковые вещества, жиры, каротин и аскорбиновую кислоту. Применяют при нарушениях обмена веществ, фурункулезе, подагре. Одну столовую ложку сухих корневищ заваривать стаканом кипятка и пить три раза в день. При кожных заболеваниях помогают ванны с пыреем.

После перекопки почвы корневища вычесать граблями. Помыть и высушить на чердаке.

Компостное богатство

МЫ выяснили: корневища одуванчика - очень полезная вещь. А все потому, что питательные вещества он способен доставать с глубины до 50 см и накапливать их в мясистом корне.

Такое богатство выбрасывать жалко, но, если у вас его уж слишком много, без компостной кучи все же не обойтись. Но сначала несколько дней посушите корни на солн­це, иначе одуванчик начнет в куче расти, а не преть.