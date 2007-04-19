Плодовая архитектура

Мне давно хотелось попытаться вырастить на стене веранды плодовое дерево - пальметту. Недавно случайно услышал название «Рузинская пальметта». А у меня дача под Рузой. Расскажите, пожалуйста, про «нашу» пальметту, как она выглядит?

Виктор Кудряшов, Руза

ДЛЯ начала позвольте вас, Виктор, огорчить. Живописный городок Руза и его окрестности не имеют никакого отношения к Рузинской пальметте. Ее придумали садоводы из чешской Рузины. А сотворить такое дерево несложно, вполне по силам непрофессионалам. Поэкспериментируйте, добавьте что-нибудь свое собственное, и у вас наверняка получится что-то оригинальное. И назовите впоследствии ваше произведение садового искусства Рузской пальметтой. А что, чем мы хуже?

Пальметта - дерево с уплощенной кроной, которая своей формой напоминала пальмовый лист впечатлительным французским садовникам эпохи великого Ленотра. У такого дерева все скелетные ветви формируются в одной плоскости. Из пальметт получаются чудесные изгороди или пристенные экземпляры. Вариантов пальметт (Веерная, Канделябровая, Дельбара, Буше, Косая и пр.) придумано достаточно много, и формируют их с помощью обрезки, прививок, изгибания и подвязывания ветвей. По этому поводу написано немало интересной специальной литературы.

Рузинская пальметта для непрофессионала простая в формировке, где можно обойтись одним только изгибанием ветвей и удалением лишних. Посадите около стены 2-3 яблони на слаборослом подвое. Формирование любой пальметты по правилам начинается с однолетнего саженца. Но для Рузинской можете взять двулетние саженцы с тремя ветвями. В год посадки деревца приживаются и растут свободно.

На следующий год оставляют только те побеги, которые выросли в плоскости стены. Остальные вырезают. Затем поступают по принципу «все наоборот» - веточки с левой стороны дугообразно загибают направо, а справа - налево. Изогнутую ветвь бечевкой привязывают к колышку.

На третий и последующие годы все повторяется сначала. Побеги изгибают в плоскости стены, а лишние ветви удаляют. Когда деревца разрастутся, горизонтальные побеги с соседних деревьев связывают друг с другом.

В плодоношение такие деревья вступают быстро, так как изгибание ветвей в горизонтальном направлении способствует закладыванию цветочных почек. Очень красиво смотрится цветущее дерево, «ползущее» по стене. А когда созревают плоды - красота неземная.

Вы можете посадить рядом разные сорта, у которых цветки окрашиваются в белые, розовые или пурпурные цвета. И яблоки тоже будут разные. Ну чем не райское дерево! А название такой пальметте уже имеется - РУЗСКАЯ!