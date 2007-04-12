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Сморчки-«подснежники» на даче

Как развести грибную плантацию

№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Александр ЦУРИКОВ, Ростов-на-Дону ]

<nobr>Сморчки-«подснежники»</nobr> на даче

Дело было на даче лет пять назад в середине апреля. Однажды с утра пораньше я заметил троих соседей, упорно всматривающихся в землю на заброшенных участках, коих в нашем товариществе немало. Люди время от времени нагибались к земле, раздвигали сорняки, воровато озирались и клали что-то в сумки.

Движимый здоровым любопытством, подошел к одному из них. «Чем это вы здесь занимаетесь?» - спросил я. «Иди, иди, мальчик, не мешай. Охота у нас, тихая, грибы собираем», - объяснил сосед.

На следующее утро, опередив соседей, я тоже отправился на «тихую охоту» в запущенный соседский яблоневый сад. И среди травы и опавших листьев насобирал целый пакет свежих… сморчков.

Сморчки - экзотические для наших лесов продолговатые округлые грибы конической формы с ячеисто­ребристой шляпкой, приросшей к желтоватой ножке. Внутри плодовое тело полое, снаружи цвет у разных грибов отличается, меняясь от коричнево-оливкового до желто-серого. Высота - от 3 до 8 см. Появляются на опушках, в мелколесье с середины апреля, когда еще кое-где лежит снег - отсюда и народное название «подснежники».

Сморчки известны гурманам очень давно. Еще в IV веке до н. э. эти грибочки описал греческий ученый Теофраст (автор первой классификации растений). У римлян они считались ценным деликатесом. Их подавали  к столу императора только по большим праздникам. Отварные сморчки и сейчас подаются на торжественных банкетах, которые проводятся по случаю ежегодных съездов ученых-­микологов в США.

Этот самый ранний съедобный гриб относится к роду Morchella Fr. Хотя некоторые авторы считают сморчки условно съедобными, несмотря на то, что токсин в них не обнаружен. Поэтому перед приготовлением их обязательно надо проварить в течение 20 минут, затем воду слить и промыть в проточной воде минуту. (Советуем любые грибы отваривать - и грибам, и нам с вами это пойдет только на пользу. - Прим. «АН».) Отваренные грибы обжарить вместе с луком, добавить соль, специи, столовую ложку сметаны - и на стол.

Теперь каждую весну мы всей семьей едим сморчки собственного урожая. Больше я не «охочусь» на заброшенных участках, а развел грибную плантацию в своем саду. И вам рекомендую.

 

Стану императором!

 

Проанализировав свои «охотничьи» наблюдения, я сделал вывод: сморчки хорошо растут там, где остались неубранные гниющие яблоки и листья яблонь. Поэтому под яблонями в своем саду я разбросал кусочки сморчков и полил водой, оставшейся от промывки грибов (она содержит их споры). Затем посевы присыпал землей, удобрил золой, а летом «удобрял» отходами от переработки яблок.

Осенью опавшие с яблонь листья оставил под деревьями, и они естественным образом укрыли «посевы» грибов от зимних морозов. Вскоре я собрал на своем участке первый урожай «посаженных» мной сморчков.

С тех пор я собираю грибы с собственной плантации уже несколько лет. Причем с каждым годом их становится все больше и больше.

Теперь каждую весну в апреле - ­мае, особенно после дождей (а если их нет, то поливаю), я собираю сморчки и готовлю грибы, когда-то доступные лишь римским императорам.

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