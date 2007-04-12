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Отрыл грушу – срочно скушай!

Урожай топинамбура следует убирать в апреле

№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]

Отрыл грушу – срочно скушай!

О полезных свойствах и агротехнике топинамбура написано немало. И каждый дачник пробовал его выращивать. Но «фанатов» этого растения, к сожалению, оказывается не так уж много. Обычные среднестатистические огородники милостиво позволяют ему расти на задворках и не ценят по достоинству эту чудо­-грушу. И не подозревают, что ранней весной топинамбур содержит больше питательных веществ, чем осенью. Надо успеть его съесть, пока не прогрелась почва и эти полезные вещества не начали расходоваться на прорастание побегов.

Редкий культурный корнеплод, оставленный в земле, переносит зимние морозы  средней полосы. Разве что петрушка корневая, да и ее желательно укрывать. А топинамбуру, или земляной груше, все нипочем - отлично себя чувствует в мерзлой почве, при этом продолжает накапливать питательные вещества.

Топинамбур считается диетическим продуктом. Он очень полезен при диабете, гипертонии, подагре, бессоннице, ожирении - этаком классическом «букете» болезней современного горожанина. Кстати, к фруктам этот овощ не имеет никакого отношения, просто клубни похожи на мелкие груши. А относится он к семейству сложноцветных, и похож на подсолнечник - вот ему-то он кровный родственник.

Итак, вы на даче. Почва оттаяла. Берите лопату, выкапывайте топинамбур и в свежем виде сочную грушу - на стол. Будем укреплять ослабший за зиму организм.

Поторопитесь, иначе вас обгонят мыши и прочие грызуны, которые голодной весной очень охотно «прореживают» заросли топинамбура.

Пальчики оближите

Рецепт №1. Вымойте со щеточкой несколько земляных грушек. Потрите на крупной терке. Добавьте мелко порубленную зелень и нарезанные крутые яйца. Заправьте майонезом пополам со сметаной. Обязательно нарвите и добавьте в салат первые сочные листочки многолетних луков и пряных трав.

Рецепт №2. Порежьте тонкими ломтиками вымытые клубни и поджарьте в духовке до светло-коричневого цвета. Измельчите в кофемолке. Заваривайте как растворимый кофе.

Рецепт №3. Тщательно вымытые клубни посолите и насадите на шампуры. Испеките вместе с шашлыками. Ешьте с кусочком сливочного масла и вместе с кожурой. Пальчики оближете!

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