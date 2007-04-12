Сад на одном дереве

С приходом весны природа просыпается, а мы вспоминаем дорогу на дачу. И со свежим энтузиазмом начинаем желать чего-то нового, красивого и необычного. А что если посадить одно дерево вместо целого сада? И чтоб с левого боку зрели яблоки, с правого - груши, сзади - рябина, а спереди - айва. И чтоб не сказка то была бы, а объективная реальность, данная нам в ощущениях…

Замечательное дерево груша. Растет быстро. Плодоносит регулярно. Правда, не все сорта достаточно зимостойки и самоплодны. Без достойного опылителя хорошего урожая не жди. Поэтому привейте в крону зимостойкого сорта разные ценные сорта - получится суперурожайное зимостойкое необыкновенное дерево. На одну 3-5­летнюю грушу мы прививали до 15 разных сортов и видов растений. Красота необычайная, особенно в период цветения.

А когда урожай созреет - просто глаз не оторвать.

Не дожидайтесь мая месяца и активного сокодвижения. Прививайте уже прямо сейчас.

Для этого посадите зимостойкий сорт, например, Чижовскую. В кроне дерева выберите несколько сильных побегов, толщиной до

1 см и привейте к ним черенки груши других сортов. Их число может быть любое, но в разумных пределах. Рекомен­дуемые сорта - Брянская красавица, память Яковлева, крупноплодная Сусова и др.

Прививайте способом улучшенной копулировки. Черенки идеально срастаются, когда диаметры привоя и подвоя одинаковы. На ветви и на нижнем конце черенка делают косые срезы одинаковой длины (до 3 см). На обоих срезах ножом делают небольшие зарезы (глубиной 1-2 см). Черенки аккуратно соединяют, при этом получившийся язычок привоя вставляют в зарез подвоя и плотно обвязывают.

На грушу прекрасно прививается айва (Московская Сусова, Мичуринская), и эта «композиция» будет зимостойка. Очень красиво смотрятся привитые боярышник махровый, боярышник кроваво-красный, сладкоплодная рябина (Невежинская, Сахарная), черноплодная рябина.

Даже яблоня (Китайка Долго) приживется на груше. А вот, наоборот, грушу на яблоню привить нельзя.

Теперь о яблоне. Проверено: Коричное полосатое - отличный подвой для многосортовых деревьев.

На зимостойкую сливу (Скороспелка красная или местные сорта) смело прививайте сортовые сливы, абрикос, алычу, миндаль махровый и даже персик.

На вишню (Шубинка, Добрая) прививайте черешню и лучшие сорта вишен.

Мед - средство от заморозков

Как вы думаете, сколько остается завязей на яблоне после цветения? Всего… 3-5% от распустившихся цветов! Да-да, так мало. Все потому, что, во-первых, не все цветы оказываются опыленными, а во-вторых, для созревания одного яблока дереву требуется до 60 листьев. Обратим эту арифметику на пользу урожая.

Когда подкрадется угроза заморозков, опрыскайте цветы медовой водой. От заморозков мед не убережет, зато отовсюду привлечет пчел. И тогда, даже если 80% цветов от заморозков погибнет, то на оставшиеся 20% налетят «приглашенные» голодные опылители. Свои 3-5% дерево «наскребет». И может оказаться, что урожай будет даже выше, чем в безморозные годы.

А персик - жив!

Уж очень хочется садоводам средней полосы вырастить персик. Мы тоже экспериментируем. На сливу Тульская Черная привили персик. Прививку сделали на высоте 1, 5 метра от земли, выше зоны минимальных зимних температур. И он у нас перезимовал! Назвали его ласково «Первенец».